На Дону ребенок лишился руки из-за ошибки врачей

Росздравнадзор по Ростовской области выявил грубые нарушения в оказании медицинской помощи 11-летнему мальчику, что привело к ампутации его руки после банального перелома. Материалы проведенной проверки направлены в Следственный отдел Зерноградского района, где живет пострадавший школьник.

Напомним, как ранее сообщала "РГ", ребенок с травмой руки поступил в больницу Зерноградского района, где ему провели операцию и наложили гипс. Однако конечность болеть не перестала, а состояние ухудшилось. В областной детской больнице, куда его перевели, у ребенка выявили гангрену, из-за чего было принято решение об ампутации.

Как утверждали в минздраве Ростовской области, оперативное лечение выполнено по жизненным показаниям, по решению консилиума специалистов. Тем не менее по данному случаю была проведена тщательная проверка.

- В ходе контрольных мероприятий в МБУЗ "Центральная районная больница" Зерноградского района выявлены нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку, а также стандарта и объема оказанной помощи на первом этапе лечения, - сообщила "РГ" пресс-секретарь территориального управления Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай.

Для мальчика, лишившегося руки, и его семьи случившееся стало шоком. Дело уже передано следователям. С ребенком продолжает работать психолог.