На фестивале "Молодежь - за Союзное государство" журналистов "посвятили" в казаки

В рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" группу журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей", "посвятили" в казаки.

Добраться до Старочеркасска просто. Полчаса на автобусе из Ростова или на катере по Дону.

Старочеркасск - музей под открытым небом, около 100 памятников архитектуры, истории и культуры. Здесь хранится более 50 тысяч предметов старины. В 1805 году из-за частых наводнений столицу Донского войска перевели в Новочеркасск, а здесь сделали заповедник.

У ворот Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря, на территории которого находится Атаманский дворец, журналистов встретили караваем с солью.

Во дворце - великолепный музей казачьего быта. Прекрасная выставка сделана с большой душой.

Экскурсовод Галина Менчикова рассказывает, что курень - дом, в центре которого печь, которую топили початками кукурузы, кизяком и сухой рыбой, которой было много в Дону. Казаки носили сапоги-гусарики, костюмы городских казаков называли клоунскими. В семье работала жена. В музее есть картина маслом, на которой казачка пилит дрова, а казак точит саблю. Называется она: "Я устал, а вдруг завтра война".

Неподалеку с Атаманским дворцом - Воскресенский войсковой собор. Это самый древний храм на юге России и первый на Дону каменный собор. История его связана с именем Петра I. До 1652 года на Дону не было церквей. Петр сам содействовал строительству, помогая деньгами, утварью .

Перед храмом стоят ворота, привезенные казаками с Азова, когда Азов, захваченный турками, был как бельмо в глазу, мешал казакам выходить в море.

Азов был некогда богатым генуэзским городом.Зимой 1637 года собрались казаки на круг и постановили Азов брать. Гарнизон Азова насчитывал четыре тысячи янычар, имел мощную артиллерию.

После двухмесячной осады казаки, числом более трех тысяч, пошли на приступ и штурмом овладели крепостью.

Очистив Азов от турок, казаки в Москву послали посольскую станицу бить челом государю всея Руси и просить его принять Азов-град под свою высокую руку.

Царь Михаил Федорович и бояре были разгневаны: взятие Азова вело к войне с Турцией, которая была самым мощным государством в мире, и велел Азов оставить. Вскоре казаки увидели, как в устье Дона вошел турецкий флот. Это был лес мачт. Уходя, казаки захватили с собой ворота Азова и паникадило.

Азов взял Петр I со второго раза, после того, как построил флот в Воронеже. Россия победила Османскую империю и вышла в южные моря в 1696 году.

...По главной улице Старочеркасска - сувенирные лавки.У плетеных ворот домик художницы Любови Бычковой. Уже более 30 лет она создает свои удивительные гобелены, керамические картины, доски, пейзажи. Работы у Любови Николаевны раскупают не хуже, чем горячие пирожки. Любовь Николаевна стойко конкурирует со всевозможными лавочками по-соседству, где раньше выставлялись художники, а теперь заполонили продавцы товаров из Китая.

С большим успехом проходили ее персональные выставки в историко-археологическом музее-заповеднике "Танаис", в музее краеведения Азова, в Старочеркасском историко-архитектурном музее. Есть ее работы и в музее Токио, в частных коллекциях США, Канады, Германии, Болгарии, Чехии.