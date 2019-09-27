Новая дорога соединит новостройки Волгограда

Новости

Вышел трейлер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 12:09
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста 12:08
Россияне обошли по китайцев по посещению "Русской Арктики" 12:01
Рестайлинг Toyota C-HR: появились первые подробности 12:00
Под Петербургом нашли "Летающий танк" 11:53
Звезду "Глухаря" Максима Аверина оштрафовали за дебош на 500 рублей 11:52
Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ 11:50
Лукашенко оценил успехи косметических предприятий страны 11:49
На Урале два человека погибли и трое пострадали из-за утечки газа 11:47
Толстой выступил против ограничений для выдачи новостей в "Яндексе" 11:47
Названа причина пожара на сухогрузе на Волге 11:45
Две женщины подрались на борту самолета Москва - Минводы 11:33
Вертолет ВМС США неудачно "загримировали" под Ми-24 11:31
В Карелии обнаружили древний наскальный рисунок лося 11:31
ФИФА проверит, как пускают женщин на стадион в Иране 11:30
На Алтае будут выпускать съедобную посуду 11:25
В лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний" врезалась птица 11:18
УАЗ "Патриот" для армии не получил "автомата" 11:09
Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом 11:06
Subaru станет "дочкой" Toyota 11:04
В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню 10:58
Лукашенко направил приветствие участникам фестиваля Башмета 10:55
Легкие беспилотники придется ставить на учет 10:53
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах 10:49
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе "Таврида" 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 12:01
Проект: В регионах

Новая дорога соединит новостройки Волгограда

В Советском районе Волгограда начали строить автомобильную магистраль протяженностью свыше 700 метров. Новая дорога соединит новостройки на улицах Грибанова и Джамбула Джабаева. Ежедневно на объекте работают 30 специалистов и 15 единиц техники.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Несмотря на сложные грунты и обилие коммуникаций, работа идет в плановом порядке и будет завершена в срок к концу года, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - Советский район густонаселенный, поэтому развитие дорожной сети здесь крайне необходимо. Это не только улучшит транспортную доступность, но и позволит ввести в оборот новые земли, дать возможность для развития бизнеса, создать рекреационные зоны и более комфортные условия для жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, новая дорога будет иметь две полосы движения шириной по три метра. Подрядчик уже провел земляные работы и начал отсыпку щебенки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты проложили водопропускную трубу для отвода родниковой воды в овраге, обустроили водоотводной дренаж и футляр для водопровода. Теперь родниковая влага через специальные отводы будет наполнять расположенный рядом пруд.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Программу благоустройства в Волгоградской области продлили до 2021 года

На следующем этапе на дорогу уложат два слоя асфальтобетона. Вдоль полотна проложат тротуары и велосипедную дорожку с разделительной полосой из тактильной плитки. Проект также предусматривает организацию парковочных мест для более чем 170 автомобилей и озеленение.

По словам главы региона, к концу года на территории Волгоградской области введут в строй около 35 километров новых либо основательно реконструированных дорог, а также приблизительно 270 километров дорог, прошедших плановый ремонт. После строительства дороги в Советском районе будет сделан новый проезд с на вторую Продольную магистраль.

Восстановление дорожно-транспортного хозяйства и комплексное развитие территорий были названы Бочаровым в числе приоритетов его деятельности. За пять лет работами всех видов были охвачены 1,6 тысячи километров дорог. Благодаря господдержке в жилищных комплексах Волгограда и Волжского уже построены пять автомобильных дорог и четыре детских сада на 880 мест.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Волгоградская область – регион побед
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов