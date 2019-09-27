Новая дорога соединит новостройки Волгограда

В Советском районе Волгограда начали строить автомобильную магистраль протяженностью свыше 700 метров. Новая дорога соединит новостройки на улицах Грибанова и Джамбула Джабаева. Ежедневно на объекте работают 30 специалистов и 15 единиц техники.

- Несмотря на сложные грунты и обилие коммуникаций, работа идет в плановом порядке и будет завершена в срок к концу года, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - Советский район густонаселенный, поэтому развитие дорожной сети здесь крайне необходимо. Это не только улучшит транспортную доступность, но и позволит ввести в оборот новые земли, дать возможность для развития бизнеса, создать рекреационные зоны и более комфортные условия для жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, новая дорога будет иметь две полосы движения шириной по три метра. Подрядчик уже провел земляные работы и начал отсыпку щебенки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты проложили водопропускную трубу для отвода родниковой воды в овраге, обустроили водоотводной дренаж и футляр для водопровода. Теперь родниковая влага через специальные отводы будет наполнять расположенный рядом пруд.

На следующем этапе на дорогу уложат два слоя асфальтобетона. Вдоль полотна проложат тротуары и велосипедную дорожку с разделительной полосой из тактильной плитки. Проект также предусматривает организацию парковочных мест для более чем 170 автомобилей и озеленение.

По словам главы региона, к концу года на территории Волгоградской области введут в строй около 35 километров новых либо основательно реконструированных дорог, а также приблизительно 270 километров дорог, прошедших плановый ремонт. После строительства дороги в Советском районе будет сделан новый проезд с на вторую Продольную магистраль.

Восстановление дорожно-транспортного хозяйства и комплексное развитие территорий были названы Бочаровым в числе приоритетов его деятельности. За пять лет работами всех видов были охвачены 1,6 тысячи километров дорог. Благодаря господдержке в жилищных комплексах Волгограда и Волжского уже построены пять автомобильных дорог и четыре детских сада на 880 мест.