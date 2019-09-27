Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ

В городе-курорте Геленджик у берега Тонкого мыса ликвидировали мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Военный снаряд обнаружили в ходе строительных работ на глубине трех метров в районе улицы Десантной. Приехавшие на место эксперты определили, что это глубинная противокорабельная мина времен Великой Отечественной войны.

"На заседании экстренно собранной комиссии было принято решение мину ликвидировать на месте. Снаряд долгие годы пролежал на дне, и его металлический корпус деформировался, частично загнан в грунт. Поэтому перемещать подобные объекты в таких условиях довольно опасно", - рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

В ходе операции пожарные, полицейские и военные оцепили участок радиусом 500 метров, предупредив о готовящихся действиях жителей соседних районов. Мина была успешно обезврежена.