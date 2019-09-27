В Крыму грузовик снес путепровод на трассе "Таврида"

В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым Григорий Назаров .

- Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал, - рассказал Назаров.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас определяется причиненный ущерб.

- Он будет взыскан с субподрядной организации. На сроках строительства инцидент не отразится, - заверил Назаров.

Напомним, в декабре 2018 года трасса "Таврида" открыта для автомобилистов в двухполосном исполнении, и сейчас действует ограничение скорости 60 километров в час. Движение по всем четырем полосам трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя будет запущено в конце 2020 года.