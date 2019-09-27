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27.09.2019 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму лжеперевозчик похитил из бюджета 17 миллионов рублей

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло противоправную деятельность жителя Симферополя, который организовал преступную схему хищения бюджетных средств для выплаты компенсаций предприятиям за бесплатную перевозку льготников общественным транспортом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Следствие установило, что от лица подконтрольных ему предприятий Фейдеров заключил соглашения с органами власти республики на осуществление перевозок по нескольким городским и пригородным маршрутам.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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- Не имея для выполнения условий соглашений необходимого подвижного состава, предприниматель вопреки условиям договоров привлек к перевозкам по указанным маршрутам третьих лиц, - рассказали в пресс-службе. - При этом Фейдеров предупредил перевозчиков, что они должны самостоятельно осуществлять техническое обслуживание своих транспортных средств, а также за свой счет перевозить льготников. В последующем Фейдеров предоставлял в администрацию Симферополя фиктивные документы о перевозке льготных категорий граждан, на основании которых были перечислены компенсационные выплаты.

В результате с 2015 по 2018 год Фейдеров обманным путем похитил более 17 миллионов рублей бюджетных средств. В феврале 2018 года преступную деятельность Фейдерова пресекло УФСБ. В рамках возбужденных в отношении симферопольца трех уголовных дел ему было предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Также по материалам УФСБ Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовные дела в отношении должностных лиц, что помогали Фейдерову в хищении бюджетных средств.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Центральный районный суд Симферополя признал Фейдерова виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом один миллион рублей.

- Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск департамента труда и соцзащиты населения администрации Симферополя на сумму более 17 миллионов рублей, - уточнили в УФСБ. - Девятнадцатого сентября 2019 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы определением Верховного Суда Республики Крым Фейдерову срок лишения свободы сокращен до 3 лет 11 месяцев, в остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

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