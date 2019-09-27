В Крыму Зеленского призвали отказаться от НАТО в пользу хорошей жизни

Украинская община Крыма недоумевает по поводу желания президента Владимира Зеленского привести страну в НАТО. Об этом РИА Новости рассказала глава организации Анастасия Гридчина.

По мнению активистки, готовность Зеленского закупать импортное оружие, соответствующее стандартам НАТО кажется, как минимум, странной в стране, где уровень жизни большинства населения упал до критически низких отметок. Внешнеполитический курс Украины, который демонстрирует Зеленский, отметила Гридчина, мало чем отличается от устремлений его предшественника Петра Порошенко. Чем обернулось правление последнего, украинцы хорошо знают. Вряд ли пятому президенту Украины стоит повторять этот опыт.

- Пан Зеленский, соберитесь лучше в хорошую жизнь, а не в НАТО, - обратилась к лидеру Украины крымская активистка.

Глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что во время последнего визита в США Зеленский сам поднял вопрос о членстве его страны в Североатлантическом альянсе. Однако генсек организации не смог назвать даже примерные сроки, когда это может случиться.

Напомним, Украина отказалась от внеблокового статуса, обозначив курс на вступление в НАТО приоритетом своей внешней политики. Киев взял на себя обязательство до 2020 года перевести Вооруженные силы страны на стандарты НАТО.

В этом же 2020 году Украина должна будет потратит 292,9 миллиарда гривен (11,8 миллиарда долларов) на погашение государственного долга. Эта сумма включает погашение внешнего государственного долга в объеме около 5,2 миллиарда долларов.