На Урале два человека погибли и трое пострадали из-за утечки газа

Газовый котел в многократном доме в селе Косулино стал причиной гибели владельца квартиры, в которой был установлен, а также соседки, жившей этажом выше. В обстоятельствах смерти двух человек и отравления еще троих разбираются правоохранительные органы.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы утром 25 сентября: в квартире на первом этаже дома на Ленина нашли тело молодого мужчины, а в квартире этажом выше - тело пенсионерки 1935 года рождения. Оба имели признаки отравления угарным газом.

В жилище мужчины следователи обнаружили деформацию гофры газового оборудования, откуда, предположительно, и поступил угарный газ в помещения. Помощь врачей потребовалась также живущей по соседству 16-летней девушке и еще двум взрослым, от госпитализации они отказались.

"Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ). Выясняется точная причина смерти мужчины и пенсионерки. Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Региональная прокуратура начала проверку работы организаций, в чьи обязанности входит обследование дымоходов и вентиляционных каналов в доме, где произошла трагедия. По информации ведомства, 25 сентября мужчина включил стоящий на кухне газовый котел, чтобы нагреть воды. Труба от него была вмонтирована в вентиляционное отверстие в ванной, но так как тяги в шахте не было, продукты горения попали к нему в квартиру и к соседям.

"Известно, что 11 июня 2019 года вентиляционные каналы газифицированных квартир в доме на Ленина проверялись, и был признан пригодным к эксплуатации дымоход в квартире, где жил погибший", - уточнили в пресс-службе облпрокуратуры.