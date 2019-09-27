На Урале педагога уволили из-за ретро-фотографий в стиле "ню"

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра "Максимум". Фотосессия, в которой тогда еще не педагог, а начинающая модель позировала перед фотокамерой в обнаженном виде, по прошествии двух десятков лет обернулось для нее увольнением с работы. Соответствующее представление на имя руководства учреждения направила прокуратура.

- В ходе проверки, проведенной по обращению регионального уполномоченного по правам человека, установлено, что в открытом доступе в соцсети "ВКонтакте" содержатся фотографии педагога детско-юношеского центра в обнаженном виде, - сообщила помощник прокурора Правобережного района Магнитогорска Евгения Федоскина. - В связи с нарушением со стороны лица, осуществляющего воспитательные функции, нравственных и этических норм, в адрес руководства центра было направлено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных к ответственности.

Педагога немедленно уволили по статье о совершении аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ). Между тем, сама нарушительница общественного спокойствия с таким решением не согласна и намерена обжаловать его в суде.

По словам педагога, фотографии "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством. Вероятно, кто-то из "доброжелателей" решил помочь директору избавиться от строптивой сотрудницы с помощью общественного порицания. Однако ничего предосудительного в этих фотографиях, по мнению героини фотосессии, не было и нет.

В своих пояснениях в прокуратуре она сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

- В начале нулевых об этом проекте много писали в СМИ, - пояснила педагог. - При этом никто не считал, что делается что-то предосудительное. Всем было понятно, что это творчество новой волны. А теперь меня хотят заставить нести за это ответственность. Разыскали где-то эти снимки с вполне определенной целью…

Прокуратура другого мнения. Внимательно изучив фотосессию, нашла в ней признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального...

Справедливости ради стоит отметить, что скандальные фотографии были обнаружены не на личной страничке педагога, а в одной из групп любителей подобного творчества. А значит, гипотетически, она могла и не знать об их существовании в Интернете. Ведь сколько воды утекло...

Однако в прокуратуре считают, что работница образовательного учреждения в силу своей профессии должна была прекрасно осознавать опасность нахождения подобных снимков в открытом доступе. А значит, была обязана приложить максимум усилий для их удаления из соцсетей. Однако, судя по полученным пояснениям... не осознала. Более того, по прежнему считает их едва ли не произведением искусства.