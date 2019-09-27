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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале педагога уволили из-за ретро-фотографий в стиле "ню"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра "Максимум". Фотосессия, в которой тогда еще не педагог, а начинающая модель позировала перед фотокамерой в обнаженном виде, по прошествии двух десятков лет обернулось для нее увольнением с работы. Соответствующее представление на имя руководства учреждения направила прокуратура. 

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- В ходе проверки, проведенной по обращению регионального уполномоченного по правам человека, установлено, что в открытом доступе в соцсети "ВКонтакте" содержатся фотографии педагога детско-юношеского центра в обнаженном виде, - сообщила помощник прокурора Правобережного района Магнитогорска Евгения Федоскина. - В связи с нарушением со стороны лица, осуществляющего воспитательные функции, нравственных и этических норм, в адрес руководства центра было направлено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных к ответственности.

Педагога немедленно уволили по статье о совершении аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ). Между тем, сама нарушительница общественного спокойствия с таким решением не согласна и намерена обжаловать его в суде.

По словам педагога, фотографии "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством. Вероятно, кто-то из "доброжелателей" решил помочь директору избавиться от строптивой сотрудницы с помощью общественного порицания. Однако ничего предосудительного в этих фотографиях, по мнению героини фотосессии, не было и нет.

В своих пояснениях в прокуратуре она сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

- В начале нулевых об этом проекте много писали в СМИ, - пояснила педагог. - При этом никто не считал, что делается что-то предосудительное. Всем было понятно, что это творчество новой волны. А теперь меня хотят заставить нести за это ответственность. Разыскали где-то эти снимки с вполне определенной целью…

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Прокуратура другого мнения. Внимательно изучив фотосессию, нашла в ней признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального...

Справедливости ради стоит отметить, что скандальные фотографии были обнаружены не на личной страничке педагога, а в одной из групп любителей подобного творчества. А значит, гипотетически, она могла и не знать об их существовании в Интернете. Ведь сколько воды утекло...

Однако в прокуратуре считают, что работница образовательного учреждения в силу своей профессии должна была прекрасно осознавать опасность нахождения подобных снимков в открытом доступе. А значит, была обязана приложить максимум усилий для их удаления из соцсетей. Однако, судя по полученным пояснениям... не осознала. Более того, по прежнему считает их едва ли не произведением искусства.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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