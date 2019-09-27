Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Пассажирский самолет, летевший из Казани в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово.

По данным агентства, инцидент произошел на борту рейса S7-5036 Казань - Новосибирск. Одному из пассажиров стало плохо во время полета. Самолет произвел благополучную посадку, пассажиру оказали первую помощь, после чего госпитализировали в одну из больниц Екатеринбурга.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, сейчас рейс готовится к вылету в пункт назначения.