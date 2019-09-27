Передовые технологии работы с мусором внедряют на Среднем Урале

Новости

Соседняя звездная система нарушила один из главных "законов" космоса 16:41
Китайскую постановку "Чайная" впервые покажут в России 16:38
Ученые обнаружили рыб в считавшемся необитаемым слое Черного моря 16:29
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию с ДРСМД и Сирию 16:27
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ 16:14
В Вологодской области трехлетний мальчик умер от менингита 16:11
Кириленко возглавил мировую комиссию по баскетболу 3х3 16:06
ДТП с пешеходом: когда водитель может потребовать компенсацию 16:06
Трамп назвал разговор с Зеленским "лучшим и честным" 16:01
Болельщик ЦСКА оштрафован за твит об игроке "Спартака" 15:56
В московской школе уволили методиста, запрещавшего детям выходить в туалет 15:55
Эксперимент показал, откуда на Землю попала жизнь 15:32
Отец заказал копию умершего сына пермским робототехникам 15:29
В России резко выросло число преступлений в IT-сфере 15:28
В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ 15:28
Суд арестовал российского капитана севшего на мель в Швеции судна 15:23
Павел Мамаев договаривается о контракте с "Ростовом" 15:16
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая 15:16
Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы 15:15
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 15:13
Порошенко не пришел на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе 15:07
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России 15:07
В Москве пройдет крупнейший в стране фестиваль грибов 15:06
В Норвегии найден "дом мертвых" эпохи викингов 15:03
Видео: В Черном море взорвали мину времен ВОВ 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 16:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Передовые технологии работы с мусором внедряют на Среднем Урале

Текст: Светлана Добрынина
В Екатеринбурге удалось в десятки раз сократить объемы вывозимого из городских дворов мусора. На бывшем Широкореченском полигоне, расположенном на окраине областного центра, начала работу мусоро-перезагрузочная станция, на которой происходит прессовка хлама.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Бытовые отходы на станцию доставляют обычные мусоровозы - до 50 машин в день. Затем хлам перегружают в специальные машины-мультилифты, которые до предела сжимают мусор. Один мультилифт вмещает объем 10 большегрузов. В итоге на действующий городской полигон, расположенный близ поселка Садовый, доставляется компактный куб мусора, занимающий меньшую площадь.

- В разы сократились не только объемы, но и количество рейсов большегрузов с мусором и транспортные расходы, что, безусловно, положительно скажется на затратах предприятия, - пояснил журналистам Дмитрий Осокин, главный инженер одного из региональных операторов по работе с отходами, внедривших новую технологию.

О необходимости перехода на новую систему и передовые методы обращения с твердыми отходами не однажды говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Свердловчане показали на форуме в Тюмени возможности региона

- На реализацию нацпроекта "Экология" в 2019 году Свердловской области предусмотрено почти 808 миллионов рублей. В результате выполненных работ уже сегодня объем размещения отходов в регионе снизился на 5,6 процента. В Алапаевске смонтирован мусоросортировочный комплекс, до конца года будут введены в эксплуатацию строящиеся мусороперегрузочные станции с элементами сортировки отходов в Бисерти и Ирбите, - сообщил Евгений Куйвашев на недавнем заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое состоялось в Москве. Провел заседание министр Дмитрий Кобылкин.

2019 год - стартовый для так называемой " мусорной реформы". Но только за первое полугодие 2019 года в Екатеринбурге ликвидировали 252 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенного с них мусора превысил 17 тысяч кубометров. Дальнейшие планы на Среднем Урале - глобальные.

- В течение 5-7 лет мы построим 12 мусороперерабатывающих комплексов. В это же время будут строиться полигоны. Если их не обустроить, то мусор придется возить далеко, что приведет к росту тарифов, - пояснил недавно журналистам министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Строительство таких комплексов станет базой для появления вокруг них новых производств. По задумке, они станут "якорными" заводами единого производственного цикла, которые вскоре окружат промышленные предприятия по окончательной переработке мусора.

Между тем

По данным регионального МинЖКХ, на территории области уже оборудовано 13,3 тысячи площадок для сбора мусора, установлено почти 28 тысяч новых контейнеров. Но для соблюдения всех санитарных требований требуется дополнительно создать еще почти девять тысяч площадок и установить около 25 тысяч контейнеров. На поддержку муниципалитетов в приобретении современных контейнеров из областного бюджета в 2019 году выделяется 128 миллионов рублей. Часть денег - 86 миллионов рублей - уже распределена, эти средства получат 25 территорий. Следующий этап отбора заявок на предоставление субсидий, начнется в ближайшие дни.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Интернет-компаниям грозят штрафы за нарушение законов о выборах
Матвиенко не видит условий для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста