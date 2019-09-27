Передовые технологии работы с мусором внедряют на Среднем Урале

В Екатеринбурге удалось в десятки раз сократить объемы вывозимого из городских дворов мусора. На бывшем Широкореченском полигоне, расположенном на окраине областного центра, начала работу мусоро-перезагрузочная станция, на которой происходит прессовка хлама.

Бытовые отходы на станцию доставляют обычные мусоровозы - до 50 машин в день. Затем хлам перегружают в специальные машины-мультилифты, которые до предела сжимают мусор. Один мультилифт вмещает объем 10 большегрузов. В итоге на действующий городской полигон, расположенный близ поселка Садовый, доставляется компактный куб мусора, занимающий меньшую площадь.

- В разы сократились не только объемы, но и количество рейсов большегрузов с мусором и транспортные расходы, что, безусловно, положительно скажется на затратах предприятия, - пояснил журналистам Дмитрий Осокин, главный инженер одного из региональных операторов по работе с отходами, внедривших новую технологию.

О необходимости перехода на новую систему и передовые методы обращения с твердыми отходами не однажды говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- На реализацию нацпроекта "Экология" в 2019 году Свердловской области предусмотрено почти 808 миллионов рублей. В результате выполненных работ уже сегодня объем размещения отходов в регионе снизился на 5,6 процента. В Алапаевске смонтирован мусоросортировочный комплекс, до конца года будут введены в эксплуатацию строящиеся мусороперегрузочные станции с элементами сортировки отходов в Бисерти и Ирбите, - сообщил Евгений Куйвашев на недавнем заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии РФ, которое состоялось в Москве. Провел заседание министр Дмитрий Кобылкин.

2019 год - стартовый для так называемой " мусорной реформы". Но только за первое полугодие 2019 года в Екатеринбурге ликвидировали 252 несанкционированные свалки. Общий объем вывезенного с них мусора превысил 17 тысяч кубометров. Дальнейшие планы на Среднем Урале - глобальные.

- В течение 5-7 лет мы построим 12 мусороперерабатывающих комплексов. В это же время будут строиться полигоны. Если их не обустроить, то мусор придется возить далеко, что приведет к росту тарифов, - пояснил недавно журналистам министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Строительство таких комплексов станет базой для появления вокруг них новых производств. По задумке, они станут "якорными" заводами единого производственного цикла, которые вскоре окружат промышленные предприятия по окончательной переработке мусора.

Между тем

По данным регионального МинЖКХ, на территории области уже оборудовано 13,3 тысячи площадок для сбора мусора, установлено почти 28 тысяч новых контейнеров. Но для соблюдения всех санитарных требований требуется дополнительно создать еще почти девять тысяч площадок и установить около 25 тысяч контейнеров. На поддержку муниципалитетов в приобретении современных контейнеров из областного бюджета в 2019 году выделяется 128 миллионов рублей. Часть денег - 86 миллионов рублей - уже распределена, эти средства получат 25 территорий. Следующий этап отбора заявок на предоставление субсидий, начнется в ближайшие дни.