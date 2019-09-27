В лобовое стекло самолета "Уральских авиалиний" врезалась птица

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей. Инцидент случился накануне после взлета из столичного аэропорта Домодедово.

"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица", - подтвердили "Интерфаксу" пресс-службе перевозчика.

Несмотря на случившееся, полет не был прерван и прошел штатно. После приземления в Кольцово воздушное судно осмотрели специалисты - никаких повреждений оно не получило.

"После получения информация о возможном столкновении самолета с птицей, орнитологи аэропорта провели дополнительную проверку. Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено", - прокомментировали в пресс-службе Домодедово.