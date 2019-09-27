Жители Югры выберут герб региона. Предложено четыре варианта

В течение месяца в муниципалитетах Югры пройдут общественные обсуждения эскизов герба - главного геральдического символа региона. Авторская группа, которой руководит редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрий Росич, разработала четыре варианта эскиза герба Югры. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

При их разработке учтены геральдические требования к главному символу, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее.

- На основании замечаний Геральдического совета при президенте России наша авторская группа подготовила новый эскиз герба Югры, - Юрий Росич. - Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа округа, и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Разработанные авторской группой четыре варианта эскизов отличаются деталями, цветовой гаммой, визуальным решением. Объединяет их наличие птицы "Кат ухуп вой" из преданий народов ханты и манси, национальный орнамент, корона с орнаментным ободом как символ статуса автономного субъекта России, священные для коренных народов животные, охранители земли и хозяева тайги - медведи, в их лапах - флаги, что подчеркивает особое место региона в России, золотой цвет - природные богатства, зеленые кедровые ветви - принадлежность округа к Западной Сибири.

По мнению авторов, проект герба может быть дополнен щитодержателями, в качестве которых могут выступить образы традиционной культуры и быта коренных народов ханты и манси, например, медведь и северный олень или иные фигуры. Определение этих важных персонажей главного символа региона, по мнению разработчиков, требует широкого вовлечения общественности.

С этой целью, начиная с сегодняшнего дня, 27 сентября по 11 октября во всех муниципалитетах Югры будут проведены общественные обсуждения эскиза герба. Их участниками станут представители общественных советов муниципальных образований, общественных организаций, коренных малочисленных народов Севера, почетные жители и активные граждане.

Одновременно югорчанам предоставится возможность высказать свое мнение и проголосовать за понравившийся вариант онлайн. 1 октября стартует голосование в официальном сообществе "ВКонтакте" и на портале "Открытый регион - Югра", которое продлится до 13 октября.

Итоговое обсуждение состоится 15 октября. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи с подключением всех муниципальных образований автономного округа.

- Каждый житель должен участвовать в принятии решения. Герб - это символ нашего округа, который будет свидетельствовать о нашем отношении к своей земле, родной Югре, - подчеркнула председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Отметим, внесение официального символа в Государственный геральдический регистр Российской Федерации осуществляется Геральдическим советом при президенте Российской Федерации на основании проведенной им геральдической экспертизы представленных материалов. В настоящий момент Ханты-Мансийский автономный округ - единственный субъект УрФО, не имеющий официального подтвержденного герба.