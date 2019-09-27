РФ вынесла на Генассамблею ООН новую инициативу по контролю над вооружениями

Россия не получила ответа на свою ранее выдвинутую инициативу принять на высшем уровне российско-американское заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны. Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он сообщил, что на текущую сессию Генассамблеи Россия вносит проект резолюции "Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". По словам министра, Россия продолжит работу в пользу укрепления всеобщей безопасности.

Среди важнейших задач мирового сообщества Лавров называл выработку подходов к регулированию цифровой сферы и осмысление процессов, связанных с созданием искусственного интеллекта.