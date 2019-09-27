Роскачество предлагает расширить список запрещенных в России пестицидов

В настоящее время в России сельхозпродукция проверяется на содержание исключительно тех пестицидов, которые нормируются в стране. А ограничительный список состоит всего из 13 пестицидов (11 запрещено и по 2 установлены предельные нормы содержания). Причем большинство из них уже не применяются в агропроизводстве, сообщает пресс-служба Роскачества.

В тоже время в Европе, США, Азии нормируются более сотни пестицидов. В итоге складывается ситуация, что если российская продукция экспортируется, ее исследуют по широкому спектру пестицидов, требования к которым установлены в других государствах. А когда она проверяется для российского рынка, то только на содержание тех 13-ти, уже практически неиспользуемых.

Роскачество в ходе регулярного тестирования продуктов питания делает скрининг на наличие в них более 130 видов пестицидов, которые нормируются в странах ЕС. И часто выявляет их в российских продуктах. Однако официально, с точки зрения контрольно-надзорных органов, их наличие в продукции не является нарушением.

В связи с этим Роскачество направило в Минсельхоз России предложение расширить существующий список запрещенных к содержанию в пище пестицидов более чем на сто их наименований, активно применяемых в сельском хозяйстве.