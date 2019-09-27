Россия и Китай удвоят товарооборот к 2024 году

Россия и Китай поставили амбициозную задачу: за пять лет практически вдвое увеличить объем взаимного товарооборота. Если в 2018 году он только преодолел психологически важную отметку в 100 миллиардов долларов в год, то к 2024 году будет доведен до 200 миллиардов долларов ежегодно. Задача поставлена на высшем уровне, а для ее выполнения будет разработана "дорожная карта" по высококачественному развитию российско-китайской торговли товарами и услугами к 2024 году.

Документ еще не увидел свет, но наблюдатели прогнозируют, что основными "точками роста" двухсторонней торговли в нем будут обозначены традиционные разведка и торговля энергоносителями, такие новые направления, как торговля сельхозпродукцией, а также организация взаимодействия между средними и малыми предприятиями.

Фактически, сторонам в ближайшие пять лет предстоит увеличивать свой товарооборот в среднем на 20 миллиардов долларов ежегодно. "Это вполне реальная цель", - считает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, профессор Алексей Маслов. Он указывает, что мощный импульс физическому росту торговли уже в этом году даст начало поставок российского газа в Китай. Поставки "голубого топлива" стартуют 1 декабря по газопроводу "Сила Сибири". По нему в КНР будет экспортироваться 38 миллиардов кубометров природного газа в течение 30 лет. Сейчас ведутся переговоры по второму - западному - маршруту поставок российского газа, строительство новой газотранспортной ветки мощностью 30 миллиардов кубометров в год может начаться уже в ближайшее время.

Торговля энергоносителями уже традиционно является "локомотивом" роста российско-китайского товарооборота. Так, Россия уже третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая около 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний. В минувшем году Россия экспортировала в КНР 71,5 млн тонн "черного золота" с ростом поставок на 19,7%.

Поставки энергоносителей - один из "китов" двустороннего стратегического партнерства. Для России было важно диверсифицировать направления экспорта углеводородного сырья, для Китая - гарантировать стабильность его поставок на фоне растущей зависимости от импорта энергоносителей. По прогнозам аналитиков, зависимость КНР от импорта нефти по итогам 2019 года достигнет 72%. Зависимость Китая от импорта природного газа превысит 50% к 2035 году, прогнозирует Китайская национальная нефтяная корпорация.

Говоря о перспективах сотрудничества в энергетической сфере, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на состоявшейся в сентябре XXIV регулярной встрече глав правительств отметил: "Мы заинтересованы в участии в сфере апстрима - речь идет о разведке и добыче углеводородов в России, которые, я уверен, позволят нам удвоить объем нашего товарооборота". Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал перспективным сотрудничество по разработке углеводородных ресурсов в Арктике.

Опыт взаимодействия в этой сфере уже есть. Пионером в этом направлении стал проект "Ямал СПГ", практически 30% акций в котором принадлежит китайской стороне: китайская CNPC владеет 20%, китайский Фонд Шелкового пути - еще 9,9%. Именно в КНР было произведено тяжелое оборудование для проекта: в портовом городе Циндао построили 36 модулей общим весом 180 тысяч тонн. Поставки сжиженного природного газа с "Ямал-СПГ" в Китай начались летом 2018 года. Китайская сторона примет участие и в проекте "Арктик СПГ-2": сделка по продаже его 20-процентной доли корпорациям CNPC и CNOOC заключена в этом году.

На сегодня торговля энергоносителями обеспечивает до 70% от общего объема российско-китайского товарооборота. Однако энергетическое сотрудничество является далеко не единственной точкой роста в двусторонних торговых отношениях. Перспективным направлением названа торговля сельхозпродукцией. Только в 2018 году экспорт продовольствия из России в Китай увеличился на 42%, значительно превысив общий показатель развития двусторонней торговли в 27,1%. На сентябрьской регулярной встрече глав правительств российский премьер отметил: "У нас хорошие возможности для взаимодействия в сельском хозяйстве: началась реализация Плана сотрудничества по выращиванию и поставкам сои. Аналогичные планы готовятся для животноводства и растениеводства, они предполагают отмену ряда ограничений на взаимные поставки сельхозпродукции".

Россия, в частности, практически вчетверо в ближайшие три-четыре года увеличит поставки сои в Китай, рассказал торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. "По итогам минувшего года поставки сои приблизились к миллиону тонн в год. В ближайшие три-четыре года мы намерены довести их объем до 3,7 млн тонн в год", - сообщил он. Инюшин отметил, что новые возможности для поставок российской сои появились на фоне американо-китайского торгового конфликта. "Китай обеспечивает до 90% потребления сои за счет импорта. Поскольку поставки сои из США в КНР проседают, Китай ищет новых партнеров, которые могут заместить американскую продукцию; смотрит в том числе на Россию", - объясняет торгпред.

Наблюдатели при этом уверены: даже при нормализации американо-китайских торговых отношений, спрос на российское продовольствие в КНР не упадет. Во-первых, китайский рынок постоянно растет. Во-вторых, наученный горьким опытом торговых трений с США Китай постарается в будущем максимально диверсифицировать источники импорта продовольствия, в том числе - за счет северного соседа.

Сергей Инюшин также отметил, что Россия постоянно расширяет ассортимент поставок сельхозпродукции в КНР. "В начале года начались поставки замороженного мяса птицы из России в Китай, в том числе для сети "Макдоналдс". В июне подписаны протоколы касательно допуска новых видов сельскохозяйственных культур на китайский рынок: ячменя, кукурузы, рапса. Пошли первые поставки молока. Ведутся активные переговоры по поставкам российской свинины", - рассказал российский торгпред.

Еще одной важной сферой развития российско-китайских торговых отношений эксперты называют организацию взаимодействия между средним и малым бизнесом. "Очень большая возможность для малого и среднего бизнеса - создание совместных производств на территории России, продукция которых пойдет в Китай. Сейчас это заметно стимулируется, ведь наша задача - не только наращивать объем товарооборота, но и диверсифицировать его, сделать более разнообразным", - отметил Алексей Маслов.

Разумеется, для развития взаимодействия между малым и средним бизнесом требуется государственная поддержка, а именно - создание соответствующей транспортной и финансовой инфраструктуры, введение поощрительных административных мер. Работа в этом направлении ведется. Если говорить о транспортной инфраструктуре, то в год 70-летия российско-китайских дипотношений стороны активно "наводят мосты". В этом году состыковано сразу два трансграничных моста через Амур. Стыковка железнодорожного мостового перехода Тунцзян-Нижнеленинское была осуществлена 20 марта. Соединение автомобильного моста Благовещенск-Хэйхэ состоялось 31 мая.

Стороны также активно сотрудничают в транспортном мега-проекте "Европа-Западный Китай". Это автомобильный маршрут протяженностью 8500 километров, по которому доставка грузов будет одной из самых скорых: на путь в Европу уйдет 10 дней, тогда как доставка по Транссибирской магистрали занимает 14 суток, а по морскому пути через Суэцкий канал - 45 суток. Новый прогресс в этом направлении достигнут в сентябре, когда первый вице-премьер РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва - Казань, которые войдут в коридор "Европа - Западный Китай".

Хорошим подспорьем в дальнейшем развитии торговли станет и отказ от доллара при ее обслуживании. Это позволит сторонам избавиться от возможных последствий санкционного давления США в финансовой сфере. Межправсоглашение о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах было заключено 5 июня 2019 года. По мнению советника президента России Сергея Глазьева, после этого Россия и Китай в обслуживании двухсторонней торговли способны полностью отказаться от доллара и перейти на взаиморасчеты в нацвалютах "в ближайшие два-три года".

"Уже сейчас мы наблюдаем быстрое падение доли доллара в наших платежных отношениях. Если говорить о государственном секторе, то мы практически перестали использовать доллар. Остается еще доллар в платежах за китайский импорт - но это инерция китайских бизнесменов, которые пока что продолжают ориентироваться на расчеты в долларах", - отметил высокопоставленный политик в эксклюзивном интервью информслужбе "Россия-Китай: главное".

"Сегодня вес нацвалют во взаиморасчетах составляет примерно четверть во взаимном товарообороте. Место доллара пока занимает евро, - рассказал собеседник информслужбы. - Но это начало пути, который мы пройдем очень быстро. Уверен, что в течении ближайших двух-трех лет мы перейдем в основном на расчеты в национальных валютах. Для этого сегодня уже созданы все необходимые технические условия, вся финансовая инфраструктура в принципе готова".

Разумеется, новые возможности для развития торгово-экономического взаимодействия принесет и работа по сопряжению китайской интеграционной инициативы "Одного пояса, одного пути" с инициированным Россией Евразийским экономическим союзом. Вектор на их взаимное дополнение был определен еще в мае 2014 года в Совместном заявлении РФ и КНР о новом этапе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В документе отмечается: "Россия считает важной инициативу Китая по формированию экономического пояса Шелкового пути и высоко оценивает готовность Китайской Стороны учитывать российские интересы в ходе ее разработки и реализации". Сегодня стороны идут по пути налаживания торгово-экономического сотрудничества КНР и ЕАЭС, а затем предполагается "продвижение к зоне свободной торговли между ЕАЭС и Китаем".

Важным шагом в этом направлении стало создание Китаем 30 августа 2019 года ориентированной на Россию зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян. Общая площадь ЗСТ составляет 119,85 квадратных километра. Среди ее задач - сотрудничество с Россией в сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины, финансов, туризма, энергетики, производства экологически чистой продукции. В соответствии с официальными документами, в течении ближайших трех-пяти лет в новой СЗТ будет сформирован отработанный эффективный механизм обеспечения торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального сотрудничества. В частности, на территории ЗСТ будет существенно облегчен процесс регистрации иностранного бизнеса, будет разрешено присутствие компаний со 100-процентным иностранным капиталом в сфере коммерческого образования. Администрации ЗСТ будет позволено разрабатывать собственные поощрительные меры для привлечения иностранного капитала. Предполагается также постепенное введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс карантинного контроля при ввозе свежей пищевой и сельхозпродукции. Наконец, будет упрощен процесс и введены меры поддержки трансграничной электронной торговли.

Комментируя большое число знаковых событий в двухстороннем торгово-экономическом взаимодействии в 2019-м году, наблюдатели отмечают: в год 70-летия российско-китайских дипломатических отношений стороны значительно усовершенствовали структуру обеспечения роста взаимной торговли. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразил уверенность в долгосрочном укреплении торгового сотрудничества с северным соседом. Напомнив, что Китай уже девять лет подряд сохраняет за собой позицию крупнейшего торгового партнера России, глава китайского правительства подчеркнул: "У России и Китая огромные перспективы взаимодействия. Китайская сторона готова продолжать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, содействовать дальнейшему расширению масштаба и качества двусторонней торговли". Для развития экономических связей он призвал объединить преимущества обеих сторон: "Преимущества Китая в сфере производства, финансирования и рынка могли бы совмещаться с российскими ресурсными, технологичными и кадровыми возможностями в интересах придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию двух стран".