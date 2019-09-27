Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон настаивали на том, чтобы Тегеран и Вашингтон провели переговоры в формате "один на один", утверждая, что США в таком случае снимут санкции. Об этом заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Американцы направили сообщения почти всем европейским и неевропейским лидерам о том, что они хотят переговоров один на один… Три страны из шести (членов иранской сделки - прим. "РГ"), то есть канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Франции, настаивали на том, чтобы встреча состоялась, и говорили, что США отменят все санкции", - сказал Роухани по прибытии в Тегеран из Нью-Йорка, где он принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако Иран настаивал на формате 5+1, подчеркнул президент страны. Он также добавил, что даже если переговоры и пройдут в этом формате, из-за санкций и сильного давления сложно сказать, чем они могут закончиться.

На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.

"Иран хотел, чтобы я снял санкции против них ради проведения встречи. Конечно же я сказал нет!" - написал в Twitter Трамп.

Иранская сделка (или Совместный всеобъемлющий план действий) была заключена между Тегераном и "шестеркой" международных посредников (США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией) в 2015 году. Иран согласился ограничить свои разработки в атомной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении антииранских санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

В конце июня Иран сократил ряд обязательств по СВПД и отказался от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды, превысив также установленные сделкой накопления обогащенного урана. Впоследствии, 7 июля, иранские власти объявили о пересмотре обязательств относительно уровня обогащения урана, а 6 сентября решили скапливать отработанный уран.