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Рубрика: В мире

Саудовская Аравия вводит туристические визы для россиян

Текст: Диана Ковалева

Королевство Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и еще 48 стран мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: Pixabay
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Визы, который будут стоить 80 долларов, можно будет приобрести онлайн. Они разрешают женщинами посещать королевство без сопровождения мужчин. Как рассказал агентству глава управления по туризму Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб, женщины также не будут обязаны носить абайю, традиционную длинную арабскую одежду, достаточно будет просто "скромного" платья, в том числе и на пляже.

Помимо этого, туристам будет запрещено посещать священные для мусульман города - Мекку и Медину. Алкоголь также останется под запретом.

Сообщается, что полные правила поведения туристов в Саудовской Аравии будут представлены позже.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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