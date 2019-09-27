Саудовская Аравия вводит туристические визы для россиян

Королевство Саудовская Аравия вводит туристические визы для России и еще 48 стран мира. Об этом сообщает агентство Reuters.

Визы, который будут стоить 80 долларов, можно будет приобрести онлайн. Они разрешают женщинами посещать королевство без сопровождения мужчин. Как рассказал агентству глава управления по туризму Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатиб, женщины также не будут обязаны носить абайю, традиционную длинную арабскую одежду, достаточно будет просто "скромного" платья, в том числе и на пляже.

Помимо этого, туристам будет запрещено посещать священные для мусульман города - Мекку и Медину. Алкоголь также останется под запретом.

Сообщается, что полные правила поведения туристов в Саудовской Аравии будут представлены позже.