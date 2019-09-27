Сиротам предложили дать новые гарантии в сфере соцподдержки

В Госдуму внесен законопроект, авторы которого предлагают дать детям-сиротам дополнительные гарантии при получении пособия или стипендии.

Законопроект также касается детей, оставшихся без попечения родителей. Авторы (заксобрание Санкт-Петербурга) указали, что эти категории граждан получают необоснованные отказы в выплате пособия по безработице и стипендии.

Так, служба занятости вынуждена отказывать им в регистрации в качестве безработных с выплатой пособия в размере среднего заработка по региону. Это происходит, если такие граждане не впервые ищут работу.

Однако судебная практика встает на сторону детей-сирот, что расходится с требованиями закона о занятости населения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Петербургские законодатели предлагают прописать, что временная занятость детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не является основанием для отказа в выплате им пособия по безработице и стипендии.

По их мнению, принятие законопроекта стимулирует указанные категории населения "к активному поиску работы в свободное от учебы время уже с возраста 14 лет".