СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков

В России летом существенно увеличилось число мошеннических звонков клиентам банков, сообщают в пятницу СМИ. Как уточняется, в период с июля по август Центробанк России направил сотовым операторам данные о 2,5 тысячах номерах, с которых звонили пользователям банков.

В результате в 218 случаях операторы заблокировали номера преступников, а в 59 - ограничили доступ к использованию финансовых сервисов. Подмену номера банка обнаружили в 198 случаях. При этом в двух тысячах эпизодов вменить наказание не получилось из-за отсутствия на то оснований.

"Статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Как рассказали изданию в ведомстве, чаще всего операторы не занимаются выявлением и блокировкой таких звонков. Их оправдание - отсутствие таких требований в законе.