Sony Pictures экранизирует комикс о Мадам Паутине

Киностудия Sony Pictures расширит вселенную "Человека-паука" картиной о похождениях одной из самых необычных супергероинь Marvel - Мадам Паутины, сообщает издание Collider.

Согласно мифологии, Мадам Паутина (настоящее имя - Кассандра Уэбб) - пожилая слепая женщина, страдающая хроническим нервно-мышечным заболеванием, из-за которого ей трудно двигаться и дышать, а ее система жизнеобеспечения напоминает паутину. Впрочем, нет худа без добра - старушка обладает даром предвидения, может проникать в чужие мысли и лечить душевные расстройства.

Ранее персонаж уже появлялся в нескольких видеоиграх и мультсериале "Человек-паук" (1994-1998), где ее образ претерпел некоторые изменения - парализованная женщина предстала в виде космической сущности, обладающей магической силой.

На данный момент известно, что сценарием фильма займутся авторы предстоящего "Морбиуса" с Джаредом Лето в главной роли - Мэтт Сазама и Берк Шарплесс ("Могучие рейнджеры", "Боги Египта", сериал "Затерянные в космосе").

Напомним, что студии Marvel и Sony Pictures не смогли согласовать условия дальнейшего совместного использования образа Человека-паука - в киновселенной Marvel он больше не появится.