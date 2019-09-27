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Sony Pictures экранизирует комикс о Мадам Паутине

Новости
    27.09.2019, 18:25
Текст:   Илья Маршак
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Киностудия Sony Pictures расширит вселенную "Человека-паука" картиной о похождениях одной из самых необычных супергероинь Marvel - Мадам Паутины, сообщает издание Collider.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Согласно мифологии, Мадам Паутина (настоящее имя - Кассандра Уэбб) - пожилая слепая женщина, страдающая хроническим нервно-мышечным заболеванием, из-за которого ей трудно двигаться и дышать, а ее система жизнеобеспечения напоминает паутину. Впрочем, нет худа без добра - старушка обладает даром предвидения, может проникать в чужие мысли и лечить душевные расстройства.

Ранее персонаж уже появлялся в нескольких видеоиграх и мультсериале "Человек-паук" (1994-1998), где ее образ претерпел некоторые изменения - парализованная женщина предстала в виде космической сущности, обладающей магической силой.

На данный момент известно, что сценарием фильма займутся авторы предстоящего "Морбиуса" с Джаредом Лето в главной роли - Мэтт Сазама и Берк Шарплесс ("Могучие рейнджеры", "Боги Египта", сериал "Затерянные в космосе").

Напомним, что студии Marvel и Sony Pictures не смогли согласовать условия дальнейшего совместного использования образа Человека-паука - в киновселенной Marvel он больше не появится.

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