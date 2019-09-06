Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.

Информацию о том, что отныне Человек-паук больше никак не связан с киновселенной Marvel, подтвердил на саммите "Развлечения и технологии" глава Sony Pictures Тони Винчикерра.

"Пока что эта дверь закрыта", - заявил он.

Винчикерра отметил, что работа с Кевином Файги над двумя фильмами о Человеке-пауке была увлекательной, однако вклад главы Marvel Studios не стоит переоценивать: "Мы пытались выяснить, сможем ли и дальше работать сообща. В Marvel потрясающие люди, и мы их очень уважаем, но и наши ребята не так просты. Кевин вовсе не тянул все в одиночку".

Глава Sony Pictures подчеркнул, что, хотя студии не договорились по поводу финансовых условий совместного использования персонажа, "никакой недоброжелательности" между ними нет. И загадочно добавил, что "жизнь длинна", нaмекая нa возможное возвращение Питера Паркера в Marvel в отдаленном будущем.

Напомним, в августе у Disney и Sony возникли разногласия из-за Человека-паука. Основным поводом для разрыва сотрудничества стали переговоры по разделению прибыли. Согласно договору, у Sony Pictures остаются права на персонажа, фильмы с его участием и все "сливки" от проката, а достаются Disney пять процентов выручки и прибыль от продажи товаров, с ним связанных.

В настоящее время запланирован выход еще двух лент о похождениях Питера Паркера. Что касается третьей части, на данный момент известно лишь то, что у фильма будет новый режиссер, поскольку снявший картины "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома" Джон Уоттс покинул свой пост. Главная роль по-прежнему остается за Томом Холландом, ранее заверявшим, что Человек-паук останется во вселенной Marvel.

В настоящий момент Sony Pictures намерена сосредоточиться на развитии собственной киновселенной, используя поистине внушительную коллекцию персонажей из комиксов про Человека-паука.