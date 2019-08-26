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Том Холланд обнадежил фанатов Человека-паука

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    26.08.2019, 18:08
Текст:   Илья Маршак

Британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в пяти фильмах, заявил, что не собирается расставаться с этой ролью из-за конфликта Sony Pictures и Disney, сообщает Entertainment Weekly.

"Мы сделали пять отличных фильмов, провели вместе пять отличных лет, лучшее время в моей жизни. Кто знает, что ждет нас в будущем? Я точно знаю лишь то, что продолжу играть Человека-паука и отлично проводить время. Уверен, мы найдем новые способы сделать его еще круче", - сказал он.

Что касается третьей части похождений Питера Паркера, на данный момент известно лишь то, что у фильма будет новый режиссер, поскольку снявший картины "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома" Джон Уоттс покинул свой пост.

20 августа появилась информация о том, что из-за финансовых разногласий Disney и Sony Pictures не смогли договориться насчет использования Человека-паука в будущих фильмах Кинематографической вселенной Marvel. Согласно договору, у Sony Pictures остаются права на персонажа, фильмы с его участием и все "сливки" от проката, а Disney - пять процентов выручки и прибыль от продажи товаров, связанных с персонажем.

Фото: kinopoisk.ru
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На официальной странице студии в Twitter представители Sony заявили, что в сложившейся ситуации виноваты диснеевцы, выразив надежду на изменения в будущем. В свою очередь, возмущенные фанаты сообщили о своем намерении провести костюмированную акцию у стен офисов Sony Pictures.

24 августа глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что он благодарен судьбе за возможность работать над проектом о Человеке-пауке, который, по его словам, "не мог длиться вечно".

"Мы знали, что у нас будет ограниченное количество времени, чтобы рассказать историю, которую хотели рассказать", - передает слова Файги портал Deadline.

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