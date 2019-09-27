Срок административного закрытия кафе сделают минимальным

Правительство сделает минимальным срок административного приостановления деятельности ресторанов и кафе за нарушения в работе, повлекшие вред здоровью граждан.

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам дискуссии с экспертами и бизнесменами в эфире программы "Диалог" дал ряд поручений для облегчения работы предприятий общественного питания.

Ведомства рассмотрят возможность пересмотра ряда санитарных норм и перехода к применению в сфере организации питания населения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза. А в трех регионах страны - Москва, Татарстан и Калининградская область - с 1 января 2020 года может начаться эксперимент по ограничению предмета контрольных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита.

В ходе дискуссии участвовавшие в ней рестораторы также просили исключить возможность "по старым формальным признакам закрывать ресторан на 90 дней". Дмитрий Медведев поручил министерству юстиции и министерству экономического развития подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан.

Сегодня по ходатайству надзорных органов суд может приостановить работу точек общепита на срок до 90 дней. Как пояснили "РГ" в правительстве, этот период должен быть сокращен до минимального, но разумного, чтобы бизнес имел возможность устранить нарушения и вернуться к работе, не разоряясь за месяцы простоя. Министерствам предстоит определить новый срок административного приостановления деятельности.