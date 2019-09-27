Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО

Позиция НАТО по вопросу о сроках включения Украины в состав Североатлантического альянса не изменилась. "Эта страна когда-нибудь станет членом НАТО", - заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Он подтвердил, что эта тема была затронута на днях во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Столтенберг напомнил, что любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия, чтобы соответствовать конкретным стандартам.

Генсек считает важным для Украины сосредоточиться на реформах, модернизации и укреплении институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона и борьбе с коррупцией. Все это поможет Киеву приблизиться к вступлению, уверен Столтенберг. Он также выразил надежду, что когда-нибудь удастся поприветствовать Украину в составе альянса, пишет ТАСС.