Суд арестовал российского капитана севшего на мель в Швеции судна

Российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, арестовали на две недели, его обвиняют в халатности и управлении кораблем в нетрезвом виде. Об этом сообщила генконсул России в Швеции Анастасия Федорова.

"В окружном суде Мальме прошли слушания, капитан судна переведен в статус арестованного. Он арестован на две недели, подозревается в управлении судном в состоянии алкогольного опьянения и халатности", - цитирует Федорову РИА Новости.

Отмечается, что капитан признался в употреблении алкоголя и в том, что мог ненадолго уснуть, управляя кораблем. Суд должен вынести решение по делу в отведенные две недели. По данным агентства, экспертиза показала, что уровень содержания алкоголя в крови капитана составлял 0,2-0,3 промилле. Корабль вместе с экипажем на борту продолжает находиться на мели. На месте инцидента работают буксиры.

Сухогруз Baltic Carrier, следовавший из Калининграда под флагом Гибралтара, сел на мель в ночь на 25 сентября неподалеку от порта Линдчепинг на юге Швеции. Как заявили в шведской береговой охране, капитан судна был пьян и уснул во время управления кораблем. Среди смешанного российско-украинского экипажа пострадавших нет.