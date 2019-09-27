Судоремонтная мастерская ВМФ РФ начнет работу в Сирии в октябре

С 15 октября в пункте базирования Военно-морского флота России в Сирии начнет работу судоремонтная мастерская. Сейчас здесь продолжается монтаж оборудования. Об этом сообщил заместитель командира оперативного командования в дальней морской зоне по электромеханической службе Евгений Гущин.

По его словам, площадь мастерской - 2,1 тысячи квадратных метров. Основная ее задача - оперативное устранение неисправностей, отказов систем и механизмов корабельного оборудования. Здесь же можно будет заниматься гарантийными ремонтными работами, техобслуживанием, регламентными работами кораблей и судов, находящихся в порту Тартус.

Подчеркивается, что новая судоремонтная мастерская в десять раз повысит производительность плавучей мастерской, которая на данный момент находится в Тартусе, пишет ТАСС.

Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В Сирии могут находиться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.