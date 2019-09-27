"Тайный информатор" спецслужб обвинил Белый дом в сокрытии информации

Чиновники Белого дома предприняли экстраординарные шаги, чтобы "заблокировать" информацию об июльском телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, даже переместив запись в секретную компьютерную систему, сообщил тайный разоблачитель из американских спецслужб в политически взрывной жалобе, в которой он обвинил Белый дом в широкомасштабном сокрытии информации.

В Белом доме завелись "кроты"?

Как отмечает The Associated Press, об этом идет речь в девятистраничном документе, опубликованном в четверг. "Через несколько дней после телефонного звонка я узнал от нескольких официальных лиц США, что высокопоставленные чиновники администрации вмешались, чтобы заблокировать все записи телефонного разговора, особенно официальную расшифровку его стенограммы, который был произведен. как обычно в ситуационной комнате Белого дома", - говорится в жалобе.

Одновременно с этим в жалобе изложена более широкая картина того, что происходило в то время в Белом доме. По словам разоблачителя, после звонка адвокаты Белого дома были обеспокоены тем, что "они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял своим служебным положением". "Я считаю, что все в этом вопросе абсолютно беспрецедентно", - сказал информатор. Он написал, что не присутствовал при звонке Трампа украинскому президенту, но сказал, что несколько чиновников Белого дома поделились достаточными подробностями с ним об этом. Впрочем, представляется крайне сомнительным то, что высокопоставленные сотрудники Белого дома поделились данной информацией с обычным сотрудником американской разведки, работающим по другую сторону Атлантики. В противном случае Трамп действительно рискует столкнуться с деятельностью не одного, а нескольких "кротов" в своей администрации, с большой долей вероятности симпатизирующих демократической партии.

При этом информатор добавил интриги, отметив, что эти чиновники якобы заявили ему о том, что "подобное случилось не впервые при этой администрации, когда стенограмма президентского разговора была помещена в секретную систему с использованием уровне кодовых слов исключительно с целью защиты политически чувствительных тем, а не национальной безопасности".

Хантер Байден получил от Киева 3,1 миллиона долларов?

В этом случае, говорится в жалобе, чиновники сообщили информатору, что юристы Белого дома якобы рекомендовали им удалить электронное стенограмму из компьютерной системы, в которой такие стенограммы обычно хранятся для координации, доработки и распространения информации среди рядовых чиновников администрации. "Эти действия заставили меня прийти к выводу, что чиновники Белого дома поняли всю серьезность того, что произошло в ходе звонка", - говорится в официальной жалобе.

Юристы Белого дома обеспокоены тем, что информатор, который как сообщают американские СМИ, предположительно работает в резидентуре американской разведки в Киеве, предоставил новые подробные сведения об обстоятельствах телефонного звонка, в котором Трамп неоднократно призвал президента Украины Владимира Зеленского помочь в расследовании по делу его главного политического конкурента на президентских выборах 2020 года от демократов Джозефа Байдена и его 49-летнего сына Хантера. Последний с 2014 по 2019 годы входил в состав совета директоров крупной сырьевой компании Burisma, которую до госпереворота на Украине возглавлял Николай Злочевский, которого называют близким соратником экс-президента Украины Виктора Януковича. Burisma зарегистрирована на кипрскую офшорную компанию Brociti Investments Limited, которая также принадлежит Злочевскому, в 2014 году покинувшего Украину после событий на майдане. Компания занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях. Весь добытый газ ею газ составляет около миллиарда кубометров в год.

Хантер Байден, выпускник школы Ордена Иезуитов, принадлежащего Джорджтаунскому университету, и выпускник Йельского университета "кузницы кадров" американской элиты, возглавлял юридическое отделение компании. По данным писателя и журналиста Питера Швейцера, на которого ссылается издание "Корреспондент", всего за пять лет на принадлежащий Хантеру Байдену счет в одном из банков США Burisma перечислила 3,1 миллиона долларов. Сам Байден-младший в New York Times эти утверждения отрицал.

Жалоба ускорит импичмент?

Обвинения в усилиях главы Белого дома по оказанию давления на лидера иностранного государства, в данном случае, Зеленского, чтобы он нашел компромат в отношении сына потенциального конкурента Трампа на выборах 2020 года, в настоящее время находятся в центре расследования импичмента против президента, который рассматривается в палате представителей конгресса, контролируемой демократами. В официальной жалобе, поданной на имя исполняющего обязанности главы национальной разведки США (разведсообщества) Джозефа Магуайра, заявитель ссылается на согласованные усилия Белого дома по сокрытию текста стенограммы и описывает теневую кампанию внешнеполитических усилий личного адвоката президента Руди Джулиани. По его словам, эти усилия столкнулись с сопротивлением некоторых высокопоставленных чиновников американской администрации, которые почувствовали, что Джулиани обошел "процессы принятия решений в области национальной безопасности". Джулиани, сторонник Трампа, который представлял президента в расследовании по делу специального советника Роберта Мюллера в России, неоднократно общался с советниками украинского правительства. В жалобе разоблачитель также утверждает, что несколько официальных лиц США якобы сообщили ему о том, что Джулиани поехал в Мадрид через неделю после звонка, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского, и что эта встреча была охарактеризована как продолжение телефонного разговора между двумя лидерами.

Выступая перед конгрессменами, Джозеф Магуайр согласился с тем, что жалоба информатора имеет важное значение, и согласился с позицией генерального инспектора ЦРУ, что она должна быть доведена до сведения руководства двух палат конгресса. По словам Магуайра, он не должен был судить, были ли обвинения достоверными или нет. Магуайр сказал, что он не был знаком с любой другой жалобой заявителя в американской истории, которая "затрагивала такие сложные и деликатные вопросы".

Как отмечают аналитики, ранее секретный документ, с его деталями и четким изложением сути обвинений, вероятно, ускорит процесс импичмента и окажет больше давления на Трампа, чтобы опровергнуть его основные утверждения и доводы поддерживающих его республиканцев. Он также предоставляет все возможности для демократов по поиску свидетелей и доказательств информации, изложенной в жалобе, что усложнит попытки президента охарактеризовать ее как выводы "идейно ангажированного человека".

Трамп пригрозил "чиновнику-шпиону"

В ответ Трамп пригрозил "чиновнику", который, по его словам, предоставил секретные сведения информатору, выступая на частном мероприятии в Нью-Йорке с сотрудниками миссии США при Организации Объединенных Наций.

"Кто тот человек, который дал информатору эти сведения? Потому что это близко к шпионажу, - сказал Трамп в аудиозаписи, опубликованной The Los Angeles Times. - Вы знаете, что мы делали в старые времена, когда мы были умными? Правильно? Шпионы и измена, мы привыкли справляться с этим немного иначе, чем сейчас".

В своем аккаунте в Twitter Трамп настаивал на том, что все обвинения в его адрес носят политический характер: "Демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию и все, за что она выступает…Наша страна поставлена на карту". Его твит был написан заглавными буквами.

Демократы идут в атаку

"Если все это было так невинно, - сказал в ответ лидер демократов Сената Чак Шумер из Нью-Йорка, - почему так много чиновников в Белом доме, в министерстве юстиции и в других местах предприняли такие большие усилия, чтобы не допустить его обнародования?".

Спикер палаты представителей и ярый критик Трампа Нэнси Пелоси, которая одобрила расследование импичмента в свете разоблачений по уже названному в американских медиа "украингейтом" делу, сказала, что содержание жалобы "поднимает это (вопрос импичмента) на совершенно новый уровень". Президент, по ее словам, "предал свою клятву при исполнении служебных обязанностей, нашей национальной безопасности и целостности выборов в Америке". Представитель Адама Шиффа заявил, что осведомитель "предоставил дорожную карту" для расследования импичмента.

Многие республиканцы отказались комментировать жалобу, заявив, что они не читали отчет о разоблачителях. Но несколько из них защищали президента и поставили под сомнение авторитет и репутацию осведомителя. Сенатор Рон Джонсон, который совершил несколько поездок, чтобы встретиться с украинским президентом Зеленским, включая его инаугурацию, упомянутую в отчете, жестко высказался в адрес осведомителя, заявив, что тот "выдвигает всякие гнусные мотивы".