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27.09.2019 11:47
Рубрика: Власть

Толстой выступил против ограничений для выдачи новостей в "Яндексе"

Текст: Татьяна Замахина
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой оценил предложение пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе "Яндекс.Новости". Парламентарий выступил против ограничения выдачи информации. Он предложил другой механизм для отсева информационной "ерунды".

- Если у нас сейчас каждая моська - средство массовой информации - с помощью блогов в соцсетях закидывает людям в головы всякую ерунду, то тогда надо делать отсев между профессиональными средствами массовой информации и этой всей блогосферой, - отметил политик в интервью РИА Новости.

Фото: iStock
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При этом, если агрегатор смешивает информацию из СМИ и соцсететй, то это "должно как-то индексироваться".

Таким образом, он предлагает ранжировать информацию в зависимости от источника новости, а не ограничивать выдачу новостей.

- Запрещать или каким-то образом ограничивать выдачу "Яндекса" не стоит: лучше договариваться о том, чтобы структурировать эту информацию, - отметил Толстой. - То есть чтобы любой пользователь мог видеть, какой информационный продукт является на сегодня новостью, которая действительно произошла, а какой - каким-то "наворотом" из соцсетей, из Telegram-канала.

В Госдуме подняли эту тему в августе: депутаты раскритиковали агрегаторы, выводящие в "топы" новостей информацию, которая не является достоверной. Кроме того, прозвучало предложение пересмотреть сам алгоритм подбора новостей.

Народных избранников тогда возмутило, что не поддерживаемое в Госдуме предложение в заголовках агрегаторов выглядело как чуть ли уже не принятое.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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После этого в "Яндексе" сообщили о том, что новостной "топ" собирается в автоматическом режиме, алгоритм подбора новостей абсолютно прозрачен.

Между тем Толстой также прокомментировал проблему борьбы с фейками в соцсетях и мессенджерах - в первую очередь в Telegram.

По его оценке, это сродни борьбе с ветряными мельницами: можно заблокировать информацию в одном месте, она "вытечет" в другом.

Однако ограничивать опасный контент нужно.

- Как заставить это соблюдать? - добавил Толстой. - Через запрет или ограничение рекламы, через замедление скорости доступа к ресурсам и так далее. Это тоже можно. Но это должны быть случаи абсолютно всем понятные и в ситуации, в которой общество как бы разделяет это.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума
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