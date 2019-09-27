Трамп призвал к отставке "смошенничавшего" главу комитета по разведке

Трамп назвал Шиффа "мошенником"…

"Все больше и больше становится так называемого информатора, - написал Трамп в Twitter. - Кроме того, вся информация полученная из вторых рук, оказалась настолько неточной, что, может быть, даже кто-то еще, шпион или шпионка [в Белом доме], не передавали они ее ему или ей? Идейно ангажированный оперативник?"

Как отмечает Reuters, в четверг президент США Дональд Трамп испытывал все большее раздражение, когда сидел на борту президентского лайнера Air Force One и смотрел телевизионные репортажи из конгресса о демократах, выступавших в комитете по разведке и обвинивших его в преступном поведении.

Через несколько минут после приземления в Вашингтоне Трамп напал на демократов в Twitter за то, что они начали расследование по делу об импичменте. Глава Белого дома был особо разозлен тем, что его хотят наказать за то, что он настаивал на том, чтобы его украинский коллега провел расследование в отношении его ведущего конкурента-демократа на выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Вместо того, чтобы идти от самолета к своему вертолету Marine One, Трамп пошел к журналистам, собравшимся на Объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном, чтобы сказать, что он смотрел новости о скандале с информатором на обратном пути из Нью-Йорка. "Это позор для нашей страны, - сказал Трамп. - Это очередная охота на ведьм. Это снова они".

Трамп резко отреагировал на выступления демократов, статьи в СМИ и информаторов, муссирующих украинский вопрос. Он сделал серию твитов и ретвитов, осуждающих их, в первую очередь, председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого, как говорилось выше, в конечном счете, обвинил в мошенничестве. Трамп написал, что версия разговора с Зеленским, которую изложил Шифф перед конгрессменами, значительно отличается от той, что обнародовал Белый дом. Таким образом, уточнил президент США, Шифф, его ярый противник, исказил суть разговора, рассказав о нем в выгодном для него свете. "Поэтому Адам Шифф солгал конгрессу и пытался обмануть американскую публику, - заявил глава государства. - Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти в отставку из-за этого мошенничества!"

За несколько часов Трамп написал около 45 сообщений в Twitter, что является необычно высоким показателем даже для него и показывает то, насколько он был разъярен.

…а Шифф назвал Трампа лжецом

Шифф ответил, что Трамп сам является "лжецом". Он написал в Twitter, что палата представителей продолжит расследовать заявления о том, что глава Белого дома пытался заручиться поддержкой иностранного правительства, чтобы помочь его кампании 2020 года, при помощи компромата на соперника демократа.

"Вы участвовали в шокирующем разговоре, чтобы получить грязный компромат для выборов из чужой страны, - ответил Шифф Трампу в Twitter. - И затем вы попытались скрыть это. Но вы правы в одном: над вашими словами не должны насмехаться. Ваши собственные слова и поступки насмехаются над вами. Но самое главное, они ставят под угрозу нашу страну".

В целом законодатели-демократы, которые также подверглись нападению со стороны Трампа, заявили, что жалоба "разоблачителя" подкреплена доказательствами того, что американский лидер пытался оказать давление на президента Украины с целью расследования политического соперника Джо Байдена.

Как полагают эксперты, слушания в конгрессе, которые грозят растянуться на несколько месяцев, омрачают и без того ограниченную политическую программу президента и усиливают дальнейшую поляризацию страны.

Белому дому нечем крыть?

Некоторые из советников Трампа оказывают давление на Белый дом, чтобы выработать более организованный ответ демократам, наподобие того, который предпринял президент Билл Клинтон, когда республиканцы из палаты представителей пытались привлечь к его ответственности в 1998 году.

До сих пор на высшем уровне так и не принято решение создать такую команду, сказал один из источников, близкий к Трампу. Он выразил серьезную обеспокоенность по поводу готовности команды Трампа хорошо подготовиться к "самой большой битве в его жизни". "Я серьезно обеспокоен тем, что сейчас нет никакой медиа-операции, которая бы подавила все это. Никакого плана (противодействия) нет", - сказал источник.

Чиновники Белого дома, которые ранее предприняли экстраординарные шаги, чтобы "заблокировать" информацию об июльском телефонном разговоре главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сейчас озабочены политическими последствиями дела об импичменте. Они не сомневаются в том, что конгресс сосредоточится исключительно на деле об импичменте.

На карту между тем поставлена реформа оружия и законодательство о снижении цен на лекарства, а также одобрение конгрессменами Североамериканского соглашения о свободной торговле между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой.

Во время нью-йоркской пресс-конференции в среду Трамп казался необычайно подавленным, когда его спросили, готов ли он к длительной саге дела об импичменте. Трамп вспомнил о российском расследовании, которое в апреле завершил спецпрокурор Роберт Мюллер. "Я думал, что мы победили. Я думал, что это дело умерло. Оно оказалось мертвым. Отчет Мюллера. Нет сговора", - сказал президент США.

Источник работает в ЦРУ

Обвинения в усилиях главы Белого дома по оказанию давления на лидера иностранного государства, в данном случае, Зеленского, чтобы он нашел компромат в отношении сына потенциального конкурента Трампа на выборах 2020 года, в настоящее время находятся в центре расследования импичмента против президента, который рассматривается в палате представителей конгресса, контролируемой демократами. В официальной жалобе, поданной на имя исполняющего обязанности главы национальной разведки США (разведсообщества) Джозефа Магуайра, заявитель ссылается на согласованные усилия Белого дома по сокрытию текста стенограммы и описывает теневую кампанию внешнеполитических усилий личного адвоката президента Руди Джулиани.

В пятницу The New York Times первой сообщила о том, что "разоблачитель" работает в ЦРУ и хорошо знаком с "сутью украинского кризиса".

Трамп пригрозил "чиновнику", который, по его словам, предоставил секретные сведения информатору. "Кто тот человек, который дал информатору эти сведения? Потому что это близко к шпионажу, - сказал Трамп в аудиозаписи, опубликованной The Los Angeles Times. - Вы знаете, что мы делали в старые времена, когда мы были умными? Правильно? Шпионы и измена, мы привыкли справляться с этим немного иначе, чем сейчас".