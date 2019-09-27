Трамп разрешил расселять беженцев в США только с согласия местных властей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны теперь станет возможным только при письменном согласии властей штатов и муниципалитетов.

Глава Белого дома отметил, что перед тем, как принять это решение, он консультировался с государственным секретарем. Согласно указу, за некоторыми исключениями, федеральное правительство должно расселять мигрантов только в тех юрисдикциях, власти которых согласились принять беженцев в рамках программы Госдепа.

Таким образом, Трамп фактически переложил на руководство штатов и муниципалитетов ответственность за расселение беженцев, которые в противном случае не будут допущены в Соединенные Штаты, пишет РИА Новости.

В среду также стало известно, что администрация Трампа предлагает снизить с 30 тысяч до 18 тысяч число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансовом году. Такой шаг в Вашингтоне объясняют бременем, лежащем на иммиграционной системе, а также гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности на границе с Мексикой.