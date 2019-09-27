У iPad Pro появился настоящий конкурент? Обзор Samsung Galaxy Tab S6

Ни для кого не секрет, что Apple доминирует на рынке планшетов. Для каждого случая и под каждые запросы у яблочной компании есть своя модель, включая свежепредставленный iPad для студентов за 329$. Но есть ли у iPad альтернатива? Есть! Сегодня речь пойдет именно о таком планшете.

iPad Pro очень полюбился профессиональным дизайнерам, иллюстраторам и вообще людям, которым нужно мощное и относительно компактное решение для их работы. А вместе с лучшим пером-стилусом Apple Pencil этот планшет мало кого оставит равнодушным.

Единственное, что останавливает многих от покупки - цена. За полноценный iPad Pro 12,9 нужно отдать почти 150 тысяч рублей. Прибавьте к нему клавиатуру, Apple Pencil - и вот 150 тысяч превращаются уже в 165-170. Согласитесь, довольно внушительная цифра.

Конечно, есть другой iPad Pro, поменьше и подешевле, но даже он стоит не таких маленьких денег. В такой ситуации, многие люди ищут альтернативу, которой, возможно, просто нет. Или есть?

Сегодня расскажем о новом флагманском планшете от Samsung - Galaxy Tab S6 и поймем, смогла ли корейская корпорация создать если не идеального, то крепкого и достойного конкурента планшету от Apple.

Флагманское железо и нефлагманские камеры

Что находится под капотом Galaxy Tab S6? 10,5 дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2560x1600 точек, четыре динамика AKG, Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб оперативной памяти, 128 постоянной (с возможностью расширения до 1 Тб), двойная тыловая камера 13 МП и 5 МП (широкий угол). Даже модуль LTE не забыли, хотя доступен только в старшей комплектации. В отличие от Samsung Galaxy Tab S5e, в этом планшете нет никаких компромиссов и "урезаний". Samsung сразу заявляет нам, что это планшет, который способен удовлетворить любые ежедневные потребности - начиная от игр и заканчивая довольно плотной работой в профессиональных программах.

Разумеется, с таким железом планшет работает просто идеально. Никаких тормозов, фризов и долгих раздумий даже при открытии большого количества приложений или работы в режиме DeX, о котором речь пойдет позже. Невольно хочется задать вопрос: а зачем же смартфонам тогда столько оперативной памяти?

Внешний вид. Не будем кривить душой - некоторые элементы дизайна напоминают iPad. Вставки под антенны, расположение камер, смарт-коннектор. Да, это не просто работа под копирку, но дизайнеры явно вдохновлялись планшетами Apple. Кроме того, под модулем камеры располагается удобная магнитная выемка для пристегивания пера. Это решение определенно лучше того, что предлагает Apple. Спереди планшет красив и уже не повторяет iPad. Симметричная и небольшая рамка вокруг дисплея, потрясающее стекло с классным олеофобным покрытием. Планшет действительно не стыдно держать в руках. Кроме всего прочего, он еще и достаточно легкий. Несмотря на то, что его корпус сделан из металла, весит он всего 420 грамм, что действительно очень неплохо.

Про камеры долго разговаривать смысла нет. Для планшета - вполне сойдут. Ну и для тех людей, для которых не нужна флагманская камера (а таких большинство). Снимают они очень неплохо днем, а в условиях недостаточного освещения про них можно забыть. Зато благодаря второму широкоугольному модулю камеры вы сможете сделать почти панорамную фотографию, а в некоторых рабочих моментах это будет весьма ценно. Фронтальной камеры же вполне хватит на обычное общение по Skype или Discord, для большего они и не нужны.

Внутри установлен аккумулятор объемом 7,040 мАч, чего вполне хватает планшету на один световой день при активной работе и работе в режиме DeX. При умеренной работе планшет проживет около двух дней. Кроме того, нельзя забывать и про поддержку быстрой зарядки, за счет чего жизнь становится немного легче.

Стилус-перо - в комплекте! Удобный чехол и клавиатура

Крайне приятной неожиданностью стало наличие обновленного фирменного пера S Pen Air в комплекте с планшетом. Его не нужно докупать, как это требуется с Apple Pencil, что определенно добавляет очков в копилку Samsung. Взяв перо в руку первый раз, невольно обращаешь внимание на его непривычно плоский форм-фактор. Тем, кто до этого работал с Apple Pencil, эта разница будет особенно заметной. Поначалу работать с пером действительно не очень удобно. Но спустя буквально пару часов начинаешь привыкать и ощущения дискомфорта пропадает. Впрочем, так происходит практически всегда, так что в этом нет ничего страшного.

Сам по себе S Pen Air хорош. У него очень неплохая скорость отклика, им комфортно пользоваться, он обладает набором очень классных и полезных функций, как, например, удаленное переключение слайдов на презентации или жестовое управление. Но будем честны - до Apple Pencil он пока не дотягивает. Творение американской компании все же действительно лучше и с ним действительно работает фирменная магия Apple. Ощущение рисования на бумаге, потрясающая отдача и еще более высокая скорость. S Pen Air действительно хорош, не подумайте. Пожалуй, это лучший стилус-перо после Pencil, но пока что не лучший. Хотя кто знает, как изменится ситуация через несколько лет.

Кратенько хочется упомянуть фирменные аксессуары для планшета - клавиатуру и чехол. Первая получила незначительные улучшения по сравнению с предшественницей - например, полноценный тачпад (хоть и не очень удобный, но ведь всяко лучше, чем его полное отсутствие), немного измененный ход клавиш и удобное подключение с помощью смарт-коннектора, примерно такого же, как и у iPad Pro. Чехол удобен тем, что идеально подходит для ношения вместе с клавиатурой (что важно), а еще позволяет ставить планшет в любом удобном положении благодаря твердой откидывающейся ножке, которая явно сделана с оглядкой на шарнирный механизм подставки планшетов Surface. Планшет однозначно стоит покупать вместе с этими аксессуарами, особенно учитывая тот факт, что перо уже идет в комплекте, а сами аксессуары стоят меньше аналогичных от Apple (хотя тоже не очень дешево).

DeX - потрясающе удобен. Samsung наконец доказала это

Samsung долго и упорно развивает режим трансформации различных устройств в полноценную операционную систему. И делает она это путем проб и больших ошибок - достаточно вспомнить огромнейшую и шумящую док-станцию для Galaxy S8, без которой режим Dex запустить было нельзя. Но время идет, и теперь для активации этого режима достаточно всего лишь подключить клавиатуру и зажать сочетание клавиш fn + DeX, которая быстро (буквально за 2-3 секунды) переключит планшет в настольный режим и отобразит практически полноценную операционную систему, которая все больше и больше напоминает красивую кастомную Windows 10. И если вначале теста режим DeX даже не планировалось испытывать, то сейчас просто нельзя не рассказать, насколько же он удобен и практичен. Людям, которым нужны отличная печатная машинка, быстрый серфинг в интернете, обмен информацией и работа в нескольких приложениях сразу без переключения между ними, DeX заменит компьютер.

Режим Drag-and-drop, работа с несколькими окнами (и их масштабируемость), поддержка OTG-кабеля, работа приложений в настольном режиме - все это настолько удобно, что невольно ловишь себя на мысли, что именно такие устройства-гибриды ты и хочешь видеть в будущем. Управлять планшетом в режиме DeX можно как с помощью тачпада и клавиатуры, так и с помощью мышки, сенсора и пера. А если взять модель с LTE, тогда все становится действительно хорошо. Неплохая альтернатива ультрабукам, да еще и с мобильным интернетом. Согласитесь, это удобно, когда едешь где-нибудь в машине, Wi-Fi нет, а телефон разрядился и интернет с него не раздашь. Удивительно, насколько мало сейчас именно ноутбуков с поддержкой SIM-карт.

А что в итоге?

За 52990 рублей за версию без LTE и за 59990 рублей за версию с ним (на сером рынке уже дешевле), мы получаем действительно добротный и мощный планшет с большими возможностями- ведь это же Android. Здесь есть идеальный режим DeX, стилус-перо, который идет в комплекте, хороший звук, поддержку жестов и множество других функций.

Получилось ли у Samsung доказать, что хорошие планшеты на Android есть? Скорее да, чем нет. Получилось ли создать классного конкурента iPad Pro? Определенно. Единственное, что может остановить от покупки данного устройства - наличие профессионального ПО. Все таки с этим у Android наблюдаются проблемы. Если на iOS есть и полноценный Photoshop, и большой редактор видео Lumix, и огромное количество действительного мощного софта, то Android не может этим похвастаться.

Каким бы классным ни вышел планшет, все равно все в итоге упрется в программную составляющую. И профессионалы, которым это важнее всего, переплатят за iPad, нежели купят Galaxy Tab S6. Поэтому Samsung сама должна стимулировать разработчиков к созданию подобных приложений. Может даже эксклюзивно для своих планшетов. А в текущей ситуации Galaxy Tab S6 является просто хорошим планшетом. И действительно неплохим конкурентом iPad Pro.