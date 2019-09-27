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27.09.2019 07:14
Рубрика: В мире

Ученые: Инки специально построили Мачу-Пикчу на месте трещинных разломов

Текст: Максим Макарычев
Инки намеренно построили одно из "чудес света" - легендарный город Мачу-Пикчу в Перу - на месте трещинных разломов, говорится в новом расследовании ученых, которое цитирует ВВС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом исследовании, опубликованном Геологическим обществом США, речь идет о том, что инки решили специально возвести свое святилище прямо в том месте, где находится несколько геологических разломов. Это одно из самых посещаемых мест в Перу и в мире.

Фото: Dominika Sieczkowska / Centre for Andean Studies of the University of Warsaw in Cusco
В Мачу-Пикчу обнаружили комплекс, "смывающий все грехи"

В середине Священной долины инков Мачу-Пикчу, которая, предположительно строилась для первого правителя инков Пачакутека, статуя которого находится в городе, возвышается между Андами на высоте 2430 метров над уровнем моря. Его архитектурный облик остается нетронутым спустя почти шесть веков после строительства. Мачу-Пикчу даже пережил два землетрясения в 1650 и 1950 годах, которые разрушили объекты колониальных времен в близлежащем районе, но не священный город инков. К слову, у испанских колонизаторов, когда они прибыли на место археологических раскопок, было намерение разрушать и грабить святилища. Но они таки и не добрались до Мачу-Пикчу.

"Расположение Мачу-Пикчу не случайно", - говорится в заявлении Руальдо Менегата, геолога из Федерального университета в Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия, и автора исследования. Здравый смысл подсказывает, отмечается в публикации, что правильным местом для строительства священного города - символа могущества империи инков, была бы плоская и устойчивая местность, предлагающая прочную основу. Однако они выбрали совершенно иной вариант и сделали это вполне сознательно.

Для поиска доказательств своей теории Менегат использовал спутниковые снимки и полевые измерения, с помощью которых он нанес на карту густую сеть разломов и трещин на местности, на которой был построен город. Эти данные показали, что разломы варьируются от трещин в некоторых камнях до линий длиной целых 175 километров, которые разграничивают некоторые долины рек, окружающих этот район.

Фото: iStock
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Некоторые из этих них совпадают с основными разломами, которые породили горы центральных Анд в течение последних восемь миллионов лет. Некоторые из разломов идут с северо-востока на юго-запад, а другие, как правило, проходят с северо-запада на юго-восток, образуя своеобразный крест, в центре которого и находится Мачу-Пикчу.

Анализ показывает, что несколько зданий, лестниц и городских районов Мачу-Пикчу, а также окружающих их сельскохозяйственных полей были построены в соответствии с ориентацией этих разломов на крестообразную форму. "Дизайн четко отражает матрицу разрушения, которая лежит в основе города", - заявил Менегат, добавив, что данная картина также наблюдалась в других древних городах инков, таких как Оллантайтамбо, Писак и Куско.

В исследовании утверждается, что местность, выбранная для строительства их священного города, предложила инкам большое количество трещин, и облегчила их работу, поскольку камни было легче вырезать из пород. Они легли так плотно друг к другу, что сегодня в Мачу-Пикчу можно увидеть камни, которые встроены настолько точно, что между ними невозможно вставить тоненькую кредитную карту.

Но это было не единственное преимущество, которое принесли разломы инкам. По словам Менегата, сеть также служила инкам как система водоснабжения. "Тектонические разломы в этом районе направляли талые и дождевые воды непосредственно в цитадель", - говорит геолог. Он утверждает, что ранее существовавшие разломы сэкономили усилия при строительстве каналов.

Фото: The Cusco-Pata Research Project
В Мачу-Пикчу найдены следы древней катастрофы

Другие эксперты по культуре инков утверждают, что расположение Мачу-Пикчу связано с их религиозными убеждениями , а также с необходимостью расположения в высокой зоне, которая защитила бы их от врагов, могущественного племени Чанка, считавшихся непревзойденными воинами. В целом историки и археологи сходятся во мнении, что у инков были достаточные знания и умения, позволявшие им определить, подходит ли место для создания города, в данном случае такого, который станет целым административным, политическим и религиозным центром, позволяющим управлять великой, по их мнению, империей Вилкабамба. Впрочем, отмечают эксперты, история инков не может быть объяснена на 100 процентов, потому что у них не было письменности и не существует каких-либо документов с тех времен.

Великий административный, политический и духовный центр инков все еще хранит много загадок, но для Менегата есть, по его словам, один, который уже раскрыт. "Мачу-Пикчу ясно показывает нам, что цивилизация инков была империей разрушенных скал", - заключил ученый.

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