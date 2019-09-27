Ученые назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья

Исследователи из Университета Коннектикута выяснили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является состояние зубов и полости рта в целом.

Как передает Medicalxpress, например, периодонтит может спровоцировать появления сердечно-сосудистых недугов и диабета. Дело в том, что из полости рта опасные бактерии могут легко попадать в кровоток, а оттуда уже распространяться по организму в другие органы.

Особенно подвержены таким рискам пожилые люди. По данным американских исследователей, пенсионеры страдают от кариеса в два раза чаще, чем молодежь. Также сообщается, что в США около 64% пожилых людей страдают от периодонтита.

Как отметил профессор Патрик Колл, даже чистка зубов может быть небезопасным процессом, если у человека плохая гигиена полости рта. В последнем случае бактерии также могут проникнуть в кровоток.