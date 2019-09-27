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27.09.2019 15:15
Рубрика: Культура

Ученые предложили включить в уроки литературы фэнтези и графические романы

Текст: Ирина Ивойлова
"Сегодня опять урок литературы… Тоска и отстой!", "Ну и тупой этот Герасим, если утопил любимую собаку, нечего было барыню слушать", "Почему Герасим не взял Муму с собой и не ушел с ней в деревню?", "В школе пока понравилась только одна книжка - "Детство" Толстого", "Вишневый сад" - скучища! Чуть не уснула на уроке", "Зачем Катерина утопилась? Кабаниху надо было в полицию сдать…" Так комментируют в сети подростки школьные уроки литературы. Чем толще список книг для обязательного чтения - тем реже дети их читают. В топе самых непонятных - Бажов, Лесков и Салтыков-Щедрин. Иногда дети их даже прочесть не могут - так сильно изменился язык.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Какие книги обязательно должны быть в школьной программе, чтобы подростки приходили на уроки литературы с удовольствием? У Екатерины Асоновой, кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета есть ответ на этот вопрос. Она рассказала "РГ", что школьной программе по литературе сегодня могла бы быть очень полезна массовая литература. Что подростки будут читать с удовольствием?

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Писатели посоветовали, что читать школьникам

1. Детективы - и классические, и современные (Агата Кристи, Маринина, Донцова и другие).

2. Фэнтези ("Властелин колец", "Часодеи" и другие).

3. Альтернативная история (современные герои попадают в другую историческую эпоху и творят историю заново, книги о так называемых попаданцах).

4. Современная социальная проза (Жвалевский, Пастернак, Ульф Старк, Мария Парр, переводы норвежских писателей Ольги Дробот и другие).

5. Нон-фикшн (книги, где сюжеты построены на абсолютно реальных событиях).

6. Комиксы и графические романы.

Конечно, не стоит ожидать, что в ближайшее время программа по литературе может вдруг так сильно измениться, но родителям стоит взять на заметку советы педагога.

Культура Литература Общество Образование
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