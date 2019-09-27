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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.

Как передает Environmental Science & Technology, специалисты провели ряд экспериментов с популярным в Канаде пакетированным чаем нескольких марок.

В частности, они проанализировали с помощью электронного микроскопа состав мешочков для чая. После погружения пакетов в кипяток в воде были обнаружены миллиарды частиц микропластика.

Фото: pixabay.com
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В такой среде, как показал эксперимент, рачки-дафнии испытывали нарушения в развитии. Чем выше была концентрация в воде чужеродных добавок, тем сильнее это угрожало состоянию организма.

О том, как микропластик, который, как известно, сложно выводится из организма человека, может в долгосрочной перспективе повлиять на здоровье людей, пока неизвестно.

Как рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина, особенно непонятные "добавки" в чае могут быть вредны для страдающих от сердечных недугов и тех, у кого есть проблемы с пищеварением.

Общество Здоровье
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