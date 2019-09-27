Украинский вице-премьер назвал СНГ "клубом неудачников"

Украине не нужно стремиться в Содружество Независимых Государств (СНГ), потому что это "клуб неудачников". Об этом заявил украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"СНГ - это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ - это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ - это закрытая история", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

Он также отметил, что СНГ не мешает украинской евроинтеграции. Однако, по словам Кулебы, он пока не видит возможности появления какой-либо конкретики в вопросе членства Украины в ЕС.

Ранее Киев прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, однако продолжает оставаться членом содружества. В ноябре 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении, а в начале февраля окончательно одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Затем Петр Порошенко, который был тогда президентом станы, подписал соответствующий закон.