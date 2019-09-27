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27.09.2019 15:28
Рубрика: Происшествия

В Генпрокуратуре констатировали рост преступности в 49 регионах РФ

Текст: Иван Петров
Генеральная прокуратура опубликовала свежие статистические данные о преступности в стране. Охвачен период в 8 прошедших в 2019 году месяцев - с января по август включительно. За указанный период, согласно данным надзорного ведомства, было зарегистрировано 1 млн 355 тыс. 475 преступлений. Это на 25 610 преступлений больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в 2018 году, если в процентах, то рост на 1,9%.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

При этом только в Дальневосточном федеральном округе констатируется сокращение числа зарегистрированных преступлений. На территориях Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Северо-Западного, Центрального и Сибирского федеральных округов зафиксирован рост преступности.

В Генпрокуратуре уточнили, что рост числа зарегистрированных преступлений отмечен в 49 регионах страны, в то же время в 36 регионах ситуация улучшилась, там зафиксировано снижение показателей.

Фото: iStock
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Особую тревогу должно вызывать то, что на 16,7 процента увеличилось количество тяжких преступлений. В то же время число особо тяжких преступлений за минувшие 8 месяцев уменьшилось на 3,1 %. В целом по России удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составил четверть от всех - 24,5 процента.

Много в стране, согласно статистике, совершается преступлений, связанных с хищением чужого имущества, коррупцией, а также наркопреступления.

Так, более трети от всех зарегистрированных преступлений (41,6 %) составляют кражи (505 339 - увеличение на 3,5 % по сравнению с 2018 годом). Сразу на 38,9 % зафиксирован рост по мелким хищениям, больше стало разбоев и грабежей.

В сфере незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано 130 069 преступлений (-3,4 %).

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности выросло на 3,6%. При этом существенно увеличилось число дел по статьям о даче взятки (на 35,4% - на 605 преступлений) и посредничестве во взяточничестве (46,4% - на 326 преступлений).

Весьма заметное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в IT-сфере. Правоохранители за 8 месяцев выявили 180 153 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. А это на 66,8% больше чем за аналогичный период годом ранее.

Фото: iStock
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А вот, что не может не радовать, так это то, что меньше стали совершать преступления пьяные и наркоманы. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, сократилось аж на 45,7% (с 10 750 до 5 832). На 8,5% уменьшилось число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Но, даже несмотря на снижение этого показателя, почти каждое третье преступление в России, по данным Генпрокуратуры, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Более половины же всех преступлений совершено лицами, уже попадавшимися на нарушениях Уголовного кодекса РФ.

Из улучшений еще - снижение числа лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, (на 4,9% - 25 655). На 5% сократилось число лиц, погибших в результате преступных посягательств.

И еще пару статистических показателей - из общего числа поставленных на учет уголовно наказуемых деяний, 926 совершены за пределами России. В то же время на территории РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 24 092 преступления - это на 11% меньше, чем в прошлом году.

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