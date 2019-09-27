В Госдуме ответили Украине на тему "опасности" авиасообщения с РФ

В Госдуме прокомментировали заявление главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия об "опасности" восстановления авиасообщения с Россией.

Криклий заявил СМИ, что Киев не намерен в обозримом будущем восстанавливать прямое авиасообщение с Москвой. По его оценке, это, якобы, "опасно" для страны.

На самом деле, никакой опасности для Киева в восстановлении сообщения нет, опроверг его слова председатель Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.

- Восстановление авиасообщения послужит только улучшению отношений России и Украины. Конечно, выгоднее ездить из страны в страну напрямую, - заявил политик, которого цитирует RT.

Член того же комитета Артем Туров заявил в эфире "Дума ТВ", что гражданам Украины невозможно запретить поездки в Россию. Несмотря на прекращение авиасообщения между странами, жители Украины ежедневно попадают в РФ разными способами.