В КНР пассажирка решила проветрить салон самолета через аварийный выход

Пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airline открыла аварийный выход, чтобы проветрить салон. Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ, когда воздушное судно готовилось к взлету.

Уточняется, что нарушительница сидела у аварийного выхода, и стюардессы предупредили женщину, что дверь запрещено открывать. Однако пассажирка заявила, что ей душно и нарушила запрет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание The Mirror.

Члены экипажа сообщили о происшествии в полицию, и женщина была снята с рейса. Отметим, что в Китае правонарушителей, которые наносят ущерб воздушному судну, могут арестовать на 10-15 суток.