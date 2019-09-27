26 сентября 2019 года в медиацентре "Российской газеты" состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля экономической науки, организованного Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других российских вузов, институтов РАН.

Финал Фестиваля проходил на площадке Московского авиационного института. Командам предстояло выполнить задания бизнес-кейсов и ответить на вопросы экономической викторины. После подведения итогов были определены три команды-победителя, которые вместе с остальными участниками отправились на церемонию награждения в медиацентр "Российской газеты".

Открывая мероприятие, Маргарита Ратникова, вице-президент и директор Вольного экономического общества России, отметила, что Фестиваль включает в себя проекты как регионального, так и федерального уровня, а его основными мероприятиями являются Всероссийский экономический диктант, Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России" и, собственно, финал Фестиваля экономической науки.

Маргарита Ратникова рассказала, что в финал Фестиваля вышло 125 человек из разных городов - от Калининграда до Сахалина. Итоговые работы приятно удивили жюри нестандартностью подходов к экономическим задачам, оригинальностью решений, поэтому было принято решение пригласить участников команды, занявшей первое место, на Всероссийское экономическое собрание, посвященное празднику "День экономиста". Победители финала Фестиваля будут награждены 11 ноября в Колонном зале Дома Союзов.

Дипломы лауреатов Фестиваля экономической науки и памятные подарки победителям вручили ректоры ведущих российских вузов - Михаил Погосян и Михаил Эскиндаров.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета, заявил, что его вуз будет рад открыть двери перед победителями Фестиваля, предоставить молодым людям ресурсы и условия для научной работы.

Ректор МАИ Михаил Погосян подчеркнул важность таких мероприятий, как Фестиваль экономической науки: "В 21 веке образование движется по пути индивидуальных образовательных траекторий. Мир стремительно меняется. Согласно прогнозам, в ближайшие 10-15 лет около 30-40 профессий перестанут существовать, поэтому вам, в отличие от старшего поколения, предстоит учиться всю жизнь. Участие в таких мероприятиях - это как раз ваша индивидуальная образовательная траектория".

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, поздравил молодых людей с тем, что они сделали шаг в экономическую науку - область крайне интересную.

"Экономическая наука - это наука о счастье. Не в том смысле, что она дает рецепт счастья. Она пытается объяснить, каким образом люди ведут себя, пытаясь максимизировать то, что они считают уровнем своего благосостояния, и в этом смысле счастье - объект исключительно сложный", - поделился своим видением академик.

Для заключительного слова на сцену поднялся Дмитрий Сорокин. Ученый напомнил, что знать экономику необходимо каждому, однако предостерег молодых людей: "Двадцать раз подумайте, прежде чем посвятить себя этой науке, потому что, если вы захотите сделать в ней что-то настоящее, она потребует большого мужества, о чем красноречиво свидетельствует судьба многих ученых-экономистов, по крайней мере в России".

В торжественной церемонии награждения принимали участие:

Маргарита Ратникова, вице-президент, директор Вольного экономического общества России, вице-президент, исполнительный директор Международного Союза экономистов

Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института

Александр Некипелов, вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова, академик РАН

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент РАН