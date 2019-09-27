В России появится база данных плательщиков коммунальных услуг

Минстрой РФ работает над созданием единой электронной базы персональных данных лиц, оплачивающих услуги ЖКХ.

Платформой для такой базы данных может стать государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), в которой обозначены сведения обо всех домах, управляющих компаниях, поставщиках ресурсов и всех профильных органах власти, сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение замглавы ведомства Максима Егорова.

Сегодня в стране не ведется сбор данных о жильцах. В качестве информации теоретически можно фиксировать их паспортные данные, СНИЛС или выписки из ЕГРН.

Как уточняет СМИ, база данных плательщиков за услуги ЖКХ может появиться уже к апрелю 2020 года.