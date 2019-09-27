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Текст:   Екатерина Ясакова 
10:31 27.09.2019

В России появится база данных плательщиков коммунальных услуг

Минстрой РФ работает над созданием единой электронной базы персональных данных лиц, оплачивающих услуги ЖКХ.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Платформой для такой базы данных может стать государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), в которой обозначены сведения обо всех домах, управляющих компаниях, поставщиках ресурсов и всех профильных органах власти, сообщают "Известия" со ссылкой на сообщение замглавы ведомства Максима Егорова.

Фото: Из архива "РГ"
Депутат: Самое ужасное в нашей системе ЖКХ - это оплата по нормативам

Сегодня в стране не ведется сбор данных о жильцах. В качестве информации теоретически можно фиксировать их паспортные данные, СНИЛС или выписки из ЕГРН.

Как уточняет СМИ, база данных плательщиков за услуги ЖКХ может появиться уже к апрелю 2020 года.

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