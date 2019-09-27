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Рубрика: Власть

В России резко выросло число преступлений в IT-сфере

Текст: Владимир Баршев

Число преступлений в IT-сфере в 2019 году выросло более чем в полтора раза. Такие данные обнародовала Генеральная прокуратура РФ, подведя итоги за 8 месяцев текущего года.

В российском правосудии наметился новый подход к коррупционным преступлениям

Согласно этим данным, в этом году правоохранители выявили 180 153 преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Рост составил 66,8 процента.

Всего в России зарегистрировано 1 355 475 преступлений, что на 25 610 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных - почти четверть, 24,5 процента. Количество тяжких преступлений увеличилось на 16,7 процента. При этом число зарегистрированных в отчетном периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,1 процента.

Почти в два раза сократилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Фото: istockphoto.com
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При этом на 3,6 процента выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. Согласно отчетным данным, на 34,5 процента увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взятки, и на 46,4 процента с посредничеством во взяточничестве.

"Учитывая высокую латентность такого рода коррупционных преступлений, подобные скачки в статистических показателях позволяют говорить о конкретных результатах усиленной работы всех правоохранительных органов по выявлению преступлений, связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

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