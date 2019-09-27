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Рубрика: В мире

В школе, где преподает жена Пенса, поиздевались над чернокожей девочкой

Текст: Андрей Васильев

Три белых мальчика из шестого класса в христианской школе в Вирджинии, где работает жена вице-президента США Майка Пенса, подстригли волосы-дреды чернокожей девушке, называя ее "уродливой".

12-летняя девочка по имени Амари рассказала NBC Washington, что, когда она собиралась спуститься с горки во время перемены в Христианской школе Иммануила в Спрингфилде, один из мальчиков схватил ее и зажал ей рот. Второй мальчик заломил ей руки, в то время как третий начал отрезать некоторые из ее дредов. "Они сказали, что у меня ворсистые волосы и я безобразна", - сказала она. "Они забрали мой ланч и съели его передо мной и сказали, что я этого не заслуживаю, что я могу просто голодать", - добавила девочка.

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Нападение произошло в понедельник, но Амари сказала, что боялась говорить об этом кому-либо до среды. Все выяснилось, когда член семьи делал девочке прическу и заметил недостающие на ее голове волосы. Амари расплакалась, когда она рассказала эту историю своему дедушке. По ее словам, те же три мальчика издевались над ней с начала учебного года.

Дед Амари сказал, что он глубоко потрясен рассказом внучки. "Мое сердце только что разбилось. Я был просто парализован. Я не мог собраться с силами", - признался он.

Семья Амари сообщила о нападении в отдел полиции округа Фэрфакс. Представитель управления сказал NBC News, что сотрудники полиции работают с администрацией школы, чтобы расследовать инцидент. Директор учебного заведения, сказал, что в школе действует "политика абсолютной нетерпимости к любым видам издевательств и оскорблений".

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Школа, которая обходится семье Амари почти в 12 тысяч долларов США в год, - это место, где преподает искусство неполный рабочий день Карен Пенс - жена вице-президента США Майка Пенса. В начале этого года она возобновила работу в школе после изучения администрацией школы выдвинутых ею требований по необходимости тщательной проверки при приеме на работу представителей ЛГБТ.

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