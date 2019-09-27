В Сочи проходит этап чемпионата мира "Формулы-1"

На Сочи Автодроме проходит шестой российский этап чемпионата мира "Формулы 1", победитель Гран-при России определится 29 сентября. Сочи Автодром - первая и единственная в России трасса, принимающая Гран-при. Титульным спонсором мероприятия выступает банк ВТБ.

Как отметил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, Сочи уже сейчас можно поставить в один ряд с ведущими автогоночными столицами мира, что является прямым доказательством успеха российского этапа "Формулы-1" и значимости этого проекта в глобальном процессе развития профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни в нашей стране.

Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу для гостей российского этапа "Формулы 1". Все обладатели билетов смогут бесплатно посетить концерты "Ленинграда", "Мумий Тролля" и "Ночных снайперов", посмотреть авиашоу "Русских витязей", Фестиваль драйва и моторов и поучаствовать во многих других активностях, которые будут организованы в Олимпийском парке Сочи.

Кроме того, в рамках Гран-при России на трассе в Олимпийском парке состоятся также гонки молодежных чемпионатов "Формулы-2" и "Формулы-3".

Подробную информацию и детальное расписание можно узнать на официальном сайте Сочи Автодрома.