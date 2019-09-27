В Союзном государстве вырос товарооборот сельхозпродукции

Аграрный сектор экономики Союзного государства продолжает демонстрировать устойчивый рост. Об этом свидетельствует, в частности, и статистика отраслевого министерства Беларуси, согласно данным которой, товарооборот продукции АПК между Беларусью и Россией за семь месяцев увеличился на 3,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И превысил в стоимостном выражении $3,2 млрд, информирует 27 сентября БЕЛТА.

Между обеими странами сохраняется динамика роста внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания, констатируют и руководители АПК. Министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Анатолий Хотько провел 27 сентября в российской столице рабочую встречу со своим коллегой Дмитрием Патрушевым, на которой были обсуждены "актуальные вопросы сотрудничества и перспективы развития отношений в двустороннем и многостороннем формате".

В ходе министерского диалога был отмечен рост поставок продовольствия как из Беларуси в Россию, так и обратно. "По определенным товарным группам выполняется подписанный ранее прогнозный баланс поставок молочной продукции, но есть вопросы, требующие дополнительной проработки. Стороны продолжают работу по развитию дальнейшего сотрудничества и выработке мер, повышающих эффективность взаимодействия в сельскохозяйственной сфере между странами", - сообщили агентству в пресс-службе белорусского ведомства.