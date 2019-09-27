В США изучают возможность ограничения портфельных инвестиций в Китай

Вашингтон исследует способы ограничения потока портфельных инвестиций в Китай, в частности, с помощью делистинга, то есть исключения китайских фирм из списков частных предприятий, чьи акции продаются на американских фондовых биржах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Если верить данным агентства, Национальный экономический совет Белого дома уже проводит консультации при участии Министерства финансов и Совета национальной безопасности на эту тему. Все это происходит с согласия американского президента Дональда Трампа.

Помимо делистинга, США рассматривают вариант ограничения присутствия американских пенсионных фондов на финансовом рынке Китая, однако пока, как сообщает агентство, Вашингтон не выработал механизм для реализации подобного сценария, равно как и для осуществления делистинга. Американская сторона может также ограничить количество китайских фирм, значащихся в американском индексе MSCI, который отражает ситуацию на мировом фондовом рынке.

Агентство также подчеркивает, что Вашингтон занимается изучением новых ограничительных мер в отношении Китая в то время, как Пекин снимает ограничения на приток иностранных инвестиций на свой финансовый рынок. Как отмечает издание, на данный момент США и КНР находятся на стадии обсуждения перемирия в торговой войне.