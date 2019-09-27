Вице-премьер Украины выступил за двойное гражданство, но только не РФ

Заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступил за то, чтобы разрешить гражданам страны иметь двойное гражданство, но только не российское.

"Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ", - рассказал Кулеба в интервью изданию "Европейская правда".

Он также подчеркнул, что высказал лишь свое мнение, а не позицию правительства.

В настоящий момент двойное гражданство на Украине запрещено. Ранее президент страны Владимир Зеленский направил поручение министерству иностранных дел проработать идею выдачи гражданства этническим украинцам из "дружественных стран" как второго.