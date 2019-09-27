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27.09.2019 13:35

Видео: черная дыра разорвала звезду, похожую на Солнце

Текст: Антон Валагин

Астрономы Земли получили возможность увидеть чрезвычайно редкое явление - поглощение звезды черной дырой. За все время наблюдений подобное видели лишь порядка 40 раз, пишет Naked Science.

Фото: NASA/Wikimedia.org
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Обычно черная дыра "высасывает" попавшее в зону ее притяжения светило постепеннно, одну за другой срывая и поглощая газовые оболочки. Но при опреджеленных условиях процесс может развиваться гораздо стремительнее. 

Расправу черной дыры над звездой зафиксировал орбитальный телескоп Nasa Tess, занимающийся поиском экзопланет. Событие произошло на расстоянии 375 миллионов световых лет от Земли в созвездии Летучей Рыбы. Там находится галактика 2MASX J07001137-6602251, центром которой является массивная черная дыра, по массе превышающей Солнце в шесть миллионов раз.

Звезда, размерами и спектром напоминающая наше светило, оказалась слишком близко к горизонту событий. Она изменила траекторию на орбитальную, была разорвана гравитацией на части и поглощена черной дырой по частям.

Наблюдая за кончиной звезды, астрономы обнаружили еще один феномен - за насколько дней температура газового диска вокруг черной дыры упала в два раза: с 40 до 20 тысяч градусов по Цельсию. Объяснения этому пока нет.

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