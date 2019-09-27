Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви

Один из самых мрачных лириков отечественной сцены Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, показал впечатляющее видео на трек J2000.0, который выйдет на новой пластинке музыканта "Край".

Релиз альбома анонсирован на 15 ноября.

Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя и на странице "ВКонтакте" режиссера.

Постановщиком видео выступил 28-летний Иван Соснин, пояснивший, что речь в нем - о "настоящей любви, которой осталось так мало в нашем мире".

Работа над роликом заняла несколько месяцев. Сам режиссер в нем тоже снялся.

По сюжету клипа в небе зависает титанический НЛО в виде кольца, пробуждающий в населении нежные чувства - через распыление "вируса любви".

Ранее сообщалось, что музыканту во время работы над альбомом стало плохо в студии.

Напомним, недавно вышел трейлер "Вторжения" Федора Бондарчука, сиквела его "Притяжения", где инопланетяне появляются в Чертаново.